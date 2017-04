Kommentar zum Personalmangel in der Kita

Bonn. Der Beruf der Erzieherin und des Erziehers ist vor allem in den Lehrjahren zu unattraktiv. Das Land hätte das längst erkennen und gegensteuern können, meint GA-Redakteurin Lisa Inhoffen.

Nicht nur die Suche nach einem Kitaplatz für den Nachwuchs lässt manche Eltern verzweifeln. Auch die zunehmende Personalnot in vielen Kindertageseinrichtungen stellt sie vor Probleme. Etwa, wenn die Einrichtung bei gleichzeitiger Erkrankung der Mitarbeiter und fehlenden Springerkräften nicht mehr für eine ordnungsgemäße Aufsicht garantieren kann und die Kinder zu Hause bleiben müssen, weil nur noch Notgruppen möglich sind oder die Kita sogar schließen muss. Das ist gerade in Wintermonaten, wenn die Erkältungswelle rollt, nicht selten der Fall. Für die Kitaträger wird außerdem die Suche nach neuen Kräften immer mehr zum Problem, denn die Bewerberlage ist ausgesprochen dünn.

Ein Grund dafür ist sicherlich, dass Kinderbetreuung in unserer Gesellschaft nach wie vor noch nicht die Anerkennung bekommt, die sie verdient. Das beginnt schon bei der Ausbildung: In aller Regel verdienen die angehenden Erziehrinnen und Erzieher erst im letzten Ausbildungsjahr, also im Anerkennungspraktikum, ihr erstes Geld. Das macht für viele junge Menschen den Berufsweg unattraktiv. Es gibt zwar inzwischen die Möglichkeit der dualen Ausbildung, die vom ersten Tag an bezahlt wird, doch die müssen die Träger dann selbst finanzieren. Die Zuschüsse des Landes, die viele Träger ohnehin nicht als auskömmlich bezeichnen, reichen dafür nicht aus.

Auch haben sich die Zugangsvoraussetzungen verändert: Reichte früher der mittlere Schulabschluss für eine Erzieherausbildung, so ist heute mindestens ein Fachabitur im Bereich Gesundheit und Soziales erforderlich. Auf der einen Seite ist das sicher richtig, weil Kitas längst auch Bildungseinrichtungen sind. Andererseits führt das dazu, dass junge Leute – auch mit Blick auf spätere Aufstiegs- und Verdienstmöglichkeiten – sich dann doch eher für andere Berufswege oder sogar für ein Studium entscheiden.

Unverständlich ist, warum die Verantwortlichen vor allem im Land nicht längst die Weichen gestellt und so Anreize geschaffen haben, dass wieder deutlich mehr Schulabgänger den Erzieherberuf wählen. Schließlich ist das Problem des Fachkräftemangels nicht erst seit gestern bekannt.