Parken in Bonn

BONN. Die Autos der Deutschen werden immer breiter und höher. Doch die neue gesetzliche Mindestbreite für Autostellplätze gilt nicht für alte Garagen. Wo in Bonn allerdings saniert wird, wird auch verbreitert.

Von Alexander Grantl, 06.03.2017

Beulen, Dellen, Lackschäden oder zersplitterte Scheinwerfer: In engen Parkhäusern und Tiefgaragen ecken Fahrzeuge häufig an – mit unübersehbaren Folgen. Denn die Autos der Deutschen werden immer breiter und höher. Die minimale Breite für Stellplätze in nordrhein-westfälischen Parkhäusern soll daher zukünftig 15 Zentimeter mehr betragen. Das sieht die neue Sonderbauverordnung vor, die Anfang Januar in Kraft getreten ist.

„Die Einstellplatzbreite von 2,30 Meter wurde bisher als ausreichend angesehen, weil es sich dabei nur um ein Mindestmaß handelt“, erklärt Leonie Molls vom Ministerium für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr. „Bei der Novellierung der Sonderbauverordnung sollten die Mindestbreiten von Stellplätzen um jeweils 15 Zentimeter vergrößert werden, um den breiteren und höheren Abmessungen von Pkw Rechnung zu tragen.“ Statt der bisherigen 2,30 Meter also 2,45 Meter.

Die Bonner City Parkraum GmbH (BCP) betreibt sechs Parkhäuser in Bonn – mit insgesamt 2295 Stellplätzen. Das Unternehmen gehört den Stadtwerken Bonn (SWB) und dem Verein „Parkgemeinschaft Bonn“. In der Bahnhofgarage, dem Beethoven-Parkhaus und Teilen der Friedensplatzgarage sind die Stellplätze bereits 2,45 Meter breit – teilweise sogar breiter. In der Marktgarage, die seit Januar zur Sanierung geschlossen ist, beträgt die durchschnittliche Stellplatzbreite bisher etwa 2,37 Meter. Nach der Sanierung sollen es 2,50 Meter werden, wie das Unternehmen erklärt. Dadurch gingen rund 30 Plätze verloren.

Zu dieser Verbreiterung wäre die BCP nicht verpflichtet, so Isabel Klotz vom Presseamt der Stadt: „Bei Sanierungen gilt das Baurecht aus der Zeit der Erstellung. Daher unterliegen Sanierungen nicht der neuen Sonderbauverordnung.“ Die neue Regelung betrifft also nur Neubauten, die nach Inkrafttreten der neuen Verordnung beantragt wurden. „Bislang liegen keine Anträge auf Neubauten von Parkhäusern oder Tiefgaragen vor, die unter die neue Sonderbauverordnung fallen“, so Klotz. Allerdings stehe es Bauherren wie etwa der BCP frei, die Stellplätze eigenständig breiter zu gestalten.

Ob zukünftige Neubauten aber die neue Mindestbreite einhalten, prüft das Bauordnungsamt. „Im Rahmen der Bauabnahme und Schlusskontrolle kontrolliert die Stadt Bonn, ob alle Bauverordnungen eingehalten worden sind.“ Wurde eine Vorschrift nicht eingehalten, müsse nachgebessert werden.

„Es ist selten, dass sich Kunden über zu kleine Stellplätze beschweren“, erklärt die BCP: „Die meisten Kunden kennen die einzelnen Parkhäuser gut und wählen ihr Parkhaus nicht nur nach dem Kriterium, wie breit die Stellplätze sind“, so Veronika John von den Stadtwerken. „Unserer Erfahrung nach werden Parkhäuser vorrangig aufgrund ihrer Lage angefahren und danach, welches Ziel der Kunde schnell und unkompliziert erreichen will.“

Wie häufig Fahrzeuge beim Rangieren in engen Parklücken beschädigt werden, kann das Unternehmen nicht sagen: „Pkw-Fahrer, die zum Beispiel Lackschäden an ihren Fahrzeugen feststellen und dies auf Rangieren eines benachbarten Pkw zurückführen, setzen sich unserer Erfahrungen nach mit der Polizei in Verbindung“, so John. Blockieren Fahrer mit ihrem Auto zwei Stellplätze, würden sie zunächst schriftlich darauf hingewiesen. „Im Wiederholungsfall machen wir auch von unserem Hausrecht Gebrauch und verweisen diese Fahrer des Hauses.“