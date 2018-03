Zehn Gastronomiebetriebe kontrolliert

Bonn. Als 27 Beamte des Hauptzollamts zehn Bonner Gastronomiebetriebe aufsuchten, wurden sie in fast allen fündig. In sechs Fällen lag keine Arbeitserlaubnis vor, zwei Personen hatten keinen gültigen Aufenthaltstitel.

Von general-anzeiger-bonn.de, 28.03.2018

Die Beamten der Finanzkontrolle des Kölner Zolls kamen in den Abendstunden am Freitag und Sonntag. Zuvor erhielt der Zoll Hinweise auf Schwarzarbeit und andere Unregelmäßigkeiten.

Nach Angaben von Sprecher Jens Ahland, wurden unter anderem zeitgleich drei Restaurants einer Kette mit dem gleichen Betreiber kontrolliert. Dies sei nicht alltäglich. Insgesamt kontrollierten sie zehn Betriebe in Bonn.

In einem Imbiss trafen die Beamten einen Mann an, der hinterm Tresen gerade Speisen zubereitete. Trotz dieser Arbeit behauptete er, er habe mit dem Laden überhaupt nichts zu tun und verweigerte jede weitere Aussage. Auch in diesem Fall wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Zwei Personen aus Bangladesch und China trafen die Beamten ohne Aufenthaltstitel an. Sie wurden der Polizei übergeben. Vier weitere Personen, ebenfalls aus Bangladesch und China hatten keine gültige Arbeitserlaubnis. In weiteren Fällen stellte der Zoll Mindestlohnverstöße und fehlende oder falsche Meldungen zur Sozialversicherung fest.