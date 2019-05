Schwarzarbeit auf Baustellen

Razzia auf der Baustelle an der Villemombler Straße in Duisdorf: Zollbeamte suchen unter anderem nach illegal Beschäftigten.

Bonn. 35 Beamte haben auf einer Baustelle in Duisdorf 70 Arbeiter überprüft, sechs waren offenbar illegal beschäftigt. Die Razzia war Bestandteil einer bundesweiten Kontrollaktion.

Von Axel Vogel, 09.05.2019

Der Polier des Generalunternehmers staunte am Donnerstagmorgen nicht schlecht, als ein Großaufgebot an Uniformierten gegen 8 Uhr in Duisdorf auf seiner Großbaustelle an der Ecke Villemombler Straße/In der Gracht anrückte. 35 Beamte des Zolls kontrollierten dort, ob die größtenteils ausländischen Arbeiter, darunter viele Rumänen, über die nötigen Ausweis- und Arbeitspapiere verfügten und ordnungsgemäß beschäftigt sind.

„So eine Zoll-Aktion habe ich noch nie erlebt, aber ich finde es okay, dass kontrolliert wird“, sagte der Polier. Konkret ging es den Behörden „um das Thema Schwarzarbeit, Verstoß gegen den Mindestlohn und illegale Beschäftigung“, erklärte Jens Ahland, Sprecher des Hauptzollamtes Köln.

Ahland wies darauf hin, dass die Razzia in Duisdorf Bestandteil einer bundesweiten Kontrollaktion in der Baubranche sei. Aber nicht nur in Bonn, sondern auch im Rhein-Sieg-Kreis, in Köln, Bergisch Gladbach und Leverkusen habe man Baustellen ins Visier genommen. Insgesamt war allein das Kölner Hauptzollamt mit rund 100 Beamten an der Aktion beteiligt.

Am Donnerstagnachmittag lagen erste Ergebnisse für zwei kontrollierte Objekte in Lohmar und Troisdorf sowie die Baustelle in Duisdorf vor. Laut Zoll wurden insgesamt 70 Beschäftigte von 13 Firmen kontrolliert. „Bei 30 Personen besteht der Verdacht, dass sie nicht ordentlich sozialversichert sind und kein Mindestlohn gezahlt wurde“, sagte Ahland. Teilweise habe das Konstrukt des Beschäftigungsverhältnisses zu einer Firma geführt, „die es so gar nicht mehr gibt“. Weitere sechs Personen, die offenbar illegal beschäftigt waren, wurden festgenommen, zudem hat der Zoll bei acht Arbeitern den Verdacht auf eine Scheinselbstständigkeit.

Auch gegen die Arbeitgeber wird nun ermittelt. „Unterm Strich war das Ergebnis erschreckend“, sagte Ahland. Auf der Großbaustelle in Duisdorf entstehen Wohnungen und Büros. „Die Herausforderung bei einem solchen Objekt ist die Außenabsicherung, damit uns keiner entwischt“, erklärte Ahland. Die Arbeiter wurden an einem Punkt gesammelt. Laut Polier waren zum Zeitpunkt der Kontrolle rund 25 bis 30 Arbeiter auf der Baustelle, darunter dem Vernehmen nach viele in Diensten eines Subunternehmers.

Als schwierig entpuppte sich einmal mehr das Sprachproblem. „Damit werden wir oft konfrontiert, weil viele ausländische Arbeitnehmer in der Baubranche beschäftigt sind“, sagte Ahland. In Duisdorf waren es viele Rumänen, weshalb der Zoll einen Dolmetscher hinzuzog. Zudem prüften die Beamten die Pässe auf Echtheit und sichteten Lohnunterlagen. „Nur so können wir sicherstellen, dass der Subunternehmer die Leute anständig bezahlt.“ Verstöße gegen den Mindestlohn, Schwarzarbeit und illegale Beschäftigung sind Themenfelder, die dem Zoll seit geraumer Zeit auf den Nägeln brennen. Im November hatten Beamte des Kölner Hauptzollamtes Nagelstudios in der Region kontrolliert, unter anderem auch in Bad Godesberg. Ende März waren gastronomische Betriebe in der Bonner Innenstand an der Reihe gewesen.