Bundesweite Aktion

Der Zoll hat Gaststätten in Bonn kontrolliert.

Bonn. Im Zuge einer bundesweiten Aktion hat der Zoll 14 Gaststätten in Bonn überprüft. Auch in Köln und umliegenden Regionen gab es Kontrollen. Dabei wurden 50 Verstöße festgestellt.

Von general-anzeiger-bonn.de, 12.06.2018

Der Zoll hat am vergangenen Freitag 14 Gastronomiebetriebe in Bonn kontrolliert. Das teilte das Kölner Hauptzollamt am Dienstag mit. Die Kontrollen waren Teil einer bundesweiten Aktion. Der Zoll ging damit gegen Schwarzarbeit vor.

Die Kölner Beamten überprüften demnach 64 Gaststätten in Köln, Bonn, dem Rhein-Erft-Kreis sowie dem Rheinisch-Bergischen und Oberbergischen Kreis und befragten 244 Personen zu ihrer Beschäftigung. Dabei seien 14 Personen ohne gültige Aufenthaltstitel oder erforderliche Arbeitserlaubnis angetroffen worden. Gegen elf Arbeitgeber seien Ermittlugngsverfahren eingeleitet worden. In sieben Fällen gebe es Hinweise auf Unterschreitung des Mindestlohns. Insgesamt seien 50 Verstöße festgestellt worden.