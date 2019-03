Schwarzarbeit und Mindestlohn

Der Zoll war am Freitagabend in Bonn unterwegs.

Bonn. Der Zoll ist an diesem Freitagabend mit 30 Beamten in der Bonner Altstadt unterwegs. In Zusammenarbeit mit dem Ordnungsamt läuft eine Razzia in mehreren Schnellimbissen. Es geht um Schwarzarbeit, illegale Beschäftigung und Mindestlohn.

Von general-anzeiger-bonn.de, 29.03.2019

Rund 30 Beamte des Zolls und fünf Mitarbeiter des Bonner Ordnungsamtes sind an diesem Freitagabend seit etwa 18 Uhr in der Bonner Altstadt unterwegs. Wie Jens Ahland, Sprecher des Hauptzollamts Köln auf GA-Anfrage mitteilte, werden Razzien im Gastronomiegewerbe durchgeführt. Bislang seien fünf Objekte gleichzeitig überprüft worden, die sich sich alle in der Hand eines Betreibers befinden.

"Wir kontrollieren die Einhaltung des Mindestlohns, Sachverhalte der illegalen Beschäftigung, die wir aus der Vergangenheit schon kennen, aber auch Sozialleistungsbetrug oder fehlende Meldung zur Sozialversicherung", sagte Ahland. Dazu seien mehrere Befragungen des Personals zum Beschäftigungsverhältnis durchgeführt worden. "Allerdings waren die Umstände hier nicht einfach. Wir hatten eine Person, die sich durch Flucht der Kontrolle entziehen wollte. Diese haben wir allerdings bekommen", so Zoll-Sprecher Ahland weiter.

Die Maßnahmen werden nach bisheriger Einschätzung noch bis in den späten Freitagabend andauern. Dazu sollen noch weitere Objekte überprüft werden. Neben den Objekten in Bonn wird parallel auch eines in Troisdorf überprüft.