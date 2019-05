Der Zoll war am Rand der Bonner Altstadt im Einsatz.

Bonn. Zollbeamte haben am Dienstagvormittag ein Massagestudio am Rande der Bonner Altstadt durchsucht. Im Anschluss führten sie eine Frau ab. Die Ermittlungen richten sich gegen eine möglicherweise illegale Beschäftigung von Ausländern.

Zollbeamte haben am Dienstagvormittag um etwa 10.45 Uhr ein asiatisches Massagestudio am Rand der Bonner Altstadt durchsucht. Die Ermittlungen in Abstimmung mit der Bonner Staatsanwaltschaft richten sich gegen eine möglicherweise illegale Beschäftigung von Ausländern.

Während der Durchsuchung des Massagestudios führten die Zollbeamten eine Frau ab. Eine Untersuchungshaft sei allerdings zunächst nicht vorgesehen, teilte Sebastian Buß, Sprecher der Bonner Staatsanwaltschaft, auf GA-Anfrage mit. Vielmehr gehe es nun darum, in einem ersten Schritt ihre Personalien aufzunehmen.

Zunächst wurde nach Angaben der Hauptzollamts Köln lediglich das Massagestudio in Bonn durchsucht. Der Verdacht richte sich gegen den Betreiber. Dieser habe möglicherweise auch "Nebengeschäfte" in einem Objekt in Köln. Zu weiteren Details wollte sich das Hauptzollamt auf Anfrage nicht äußern.

Bereits Ende März waren rund 30 Zollbeamte in der Bonner Altstadt unterwegs. Gemeinsam mit dem Bonner Ordnungsamt wurde eine Razzia in mehreren Objekten des Gastronomiegewerbes durchgeführt. Es ging um Schwarzarbeit und die Einhaltung des Mindestlohns.

Die Generalzolldirektion mit Sitz und 320 Dienstposten in Bonn erhofft sich durch diese Kontrollen auch, dass sich betroffene Angestellte bei ihr melden. Das gehe auch anonym. Dass die Schwarzarbeit ein Schwerpunkt der Arbeit der Generalzolldirektion ist, sei unter anderem auf den Koalitionsvertrag der Bundesregierung zurückzuführen, sagt Sprecher Dietmar Zwengel. Künftig sei deshalb mit weiteren Kontrollen zu rechnen.