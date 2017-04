46-Jähriger schlug Autoscheiben ein

Bonn. Die Polizei hat einen Mann festgenommen, der in Bonn die Scheibe eines geparkten Autos einschlug. Bei dem 46-Jährigen fanden die Beamten Einbruchswerkzeug und ein mobiles Navigationsgerät.

11.04.2017

Einer zivilen Polizeistreife ist am Montagnachmittag gegen 16.20 Uhr ein Passant aufgefallen, der sich in auffälliger Art und Weise in der "Zweiten Fährgasse" die parkenden Autos ansah. Das hat die Polizei am Dienstag mitgetielt. Als die Beamten den Mann verfolgten, schlug der 46-Jährige plötzlich die Seitenscheibe eines Fahrzeugs ein, was sofort zu einem Auslösen der Alarmanlage führte.

Der Mann wollte vom Tatort flüchten, wurde jedoch unverzüglich von den Polizeibeamten angehalten und vorläufig festgenommen. Bei seiner Durchsuchung fanden die Beamten Einbruchswerkzeug und ein mobiles Navigationsgerät, stellten die Gegenstände sicher und schriben eine Strafanzeige gegen den 46-Jährigen.

Der Mann ist nach Angaben der Polizei als Konsument von Betäubungsmitteln bekannt und bereits wegen der Begehung von Eigentumsdelikten in Erscheinung getreten. Ihn erwartet ein Ermittlungsverfahren. Die Ermittlungen durch das Kriminalkommissariat 35, ob das Navigationsgerät gestohlen wurde, dauern aktuell an. (ga)