Bonn. In einer leerstehenden Wohnung in der Bonner Nordstadt hat es am Mittwochnachmittag gebrannt. Wehrleute löschten das Feuer innerhalb weniger Minuten. Über die Ursache wurde bisher nichts bekannt.

Von general-anzeiger-bonn.de, 23.05.2018

Zu einem Brand in einem Haus an der Bornheimer Straße in der Bonner Nordstadt ist die Feuerwehr am Mittwochnachmittag ausgerückt. Gegen 14.40 Uhr war die Wehr alarmiert worden, weil es in einem Zimmer einer leerstehenden Wohnung in dem Haus brannte. Die benachbarten Wohnungen wurden geräumt. Eine Person, die ihre Wohnung nicht ohne Weiteres verlassen konnte, wurde laut Bericht der Feuerwehr von Einsatzkräften betreut, während das Feuer gelöscht wurde.

Ein Trupp drang unter Atemschutz mit einem Löschrohr in die brennende Wohnung vor. Nach wenigen Minuten war der Brand gelöscht. Nach anschließender Belüftung konnten alle Bewohner wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Im Einsatz waren die Löscheinheit Mitte der Freiwilligen Feuerwehr, Kräfte der Feuerwachen 1 und 2 sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr und ein Rettungswagen.