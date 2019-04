Untersuchungsausschuss zum Brand in Kleve

In der JVA Kleve ist ein inhaftierter Syrer bei einem Feuer ums Leben gekommen.

30.04.2019 Bonn/Düsseldorf. Aufklärung hinter verschlossenen Türen: Entgegen seiner ursprünglichen Absicht vernimmt der Untersuchungsausschuss zum Tod des unschuldig inhaftierten Syrers aus Bonn Zeugen unter Ausschluss der Öffentlichkeit.

Aufklärung ohne Öffentlichkeit: Im Fall des irrtümlich verhafteten und nach einem Zellenbrand gestorbenen Syrers Amad A. aus Bonn hat ein Untersuchungsausschuss des NRW-Landtags am Dienstag mit der Beweisaufnahme begonnen. Der Start in Düsseldorf verlief holprig, weil der erste Zeuge, ein 60 Jahre alter Staatsanwalt aus Kleve, sich weigerte, öffentlich auszusagen. Seine Genehmigung lasse nur eine nicht-öffentliche Aussage zu, so der Ermittler.

Der Ausschussvorsitzende Jörg Geerlings (CDU) sah dies zwar anders, konnte aber kurzfristig keine Klärung herbeiführen: Sämtliche Zeugen würden daher zunächst unter Ausschluss der Öffentlichkeit vernommen, sagte Geerlings. Am Dienstag sollten noch zwei weitere Staatsanwälte aussagen.

Der hellhäutige Syrer Amad A. soll im Juli 2018 mit einem dunkelhäutigen Mann aus dem afrikanischen Mali verwechselt und verhaftet worden sein. Wochenlang hatte der 26-Jährige in Kleve im Gefängnis gesessen und laut externem Sachverständigen schließlich einen Brand in seiner Zelle gelegt. Infolge der schweren Verbrennungen war er im September in einer Klinik gestorben.

Beerdigung des verstorbenen Syrers in Bonn Der in einer Gefängniszelle in Kleve verstorbene Syrer Amed A. kam aus Bonn. Am Samstag fand seine Beerdigung auf dem Nordfriedhof statt. Unter den Gästen war auch NRW-Innenminister Herbert Reul.







Ein Verwandter des Verstorbenen hält bei der Beerdigung ein Bild des 26-Jährigen in die Höhe. Der Vater des Syrers trägt bei der Trauerfeier einen Umhang mit der Aufschrift: "Wer ist der Mörder unseres Sohnes?" .







Der Syrer war von der Polizei mitgenommen worden, weil er an einem Badesee vier Frauen belästigt haben soll. Der Haftbefehl gegen den gleichnamigen Mann aus Mali war von der Hamburger Justiz wegen Diebstahls erlassen worden. Der Untersuchungsausschuss war mit großer Mehrheit von Regierungs- und Oppositionsfraktionen beschlossen worden. Lediglich die AfD hatte sich enthalten. (dpa)