Fall Niklas Pöhler

Bonn. Im Prozess um den Tod von Niklas Pöhler hat ein 19-jähriger Freund des Opfers vor dem Bonner Jugendschwurgericht den Hauptverdächtigen Walid S. mit seiner Aussage als Täter belastet.

15.02.2017

Am fünften Verhandlungstag ist der 19-jährige Freund von Niklas Pöhler, der am Abend des 7. Mai 2016 am Godesberger Bahnhof den Angriff auf den 17-Jährigen beobachtet haben soll, in den Zeugenstand gerufen worden. Er wird vom Gericht zu den Ereignissen in der Tatnacht befragt. In seiner Aussage benennt er immer wieder deutlich Walid S. als Angreifer von Niklas.

Der 19-jährige Hauptbelastungszeuge berichtet, dass Walid S. Niklas geschlagen und getreten habe. Er wiederholt Walids Namen im Rahmen seiner Aussage regelmäßig. Die Befragung des 19-Jährige dauert noch an.

Im weiteren Verlauf des Prozesstages soll die Freundin des Opfers um 12 Uhr aussagen, die am 7. Mai ebenfalls anwesend war und deshalb in den Zeugenstand gerufen wurde.

Weitere Informationen folgen... (ga)