Fall Niklas Pöhler

Bonn. Im Prozess um den Tod von Niklas Pöhler hat ein 19-jähriger Freund des Opfers vor dem Bonner Jugendschwurgericht den Hauptverdächtigen Walid S. als Angreifer eindeutig identifiziert. Er schilderte zum ersten Mal öffentlich die Vorkommnisse in der Tatnacht.

15.02.2017

Ein Freund von Niklas Pöhler hat den Hauptangeklagten Walid S. sowie den Mitangeklagten Roman W. vor Gericht eindeutig als Täter identifiziert. Am fünften Verhandlungstag ist der 19-Jährige, der am Abend des 7. Mai 2016 am Godesberger Bahnhof den Angriff auf den 17-jährigen Niklas beobachtet haben soll, in den Zeugenstand gerufen worden. Er wird vom Gericht zu den Ereignissen in der Tatnacht befragt. Die Befragung läuft seit nunmehr dreieinhalb Stunden. Im Anschluss soll noch eine Freundin von Niklas, die ebenfalls in der Tatnacht dabei war, befragt werden.

Der 19-Jährige schilderte zum ersten Mal öffentlich die Ereignisse der Tatnacht. Demnach seien Niklas und er zusammen mit zwei Freundinnen auf dem Rückweg von einem Konzert am Rondell am Godesberger Bahnhof vorbeigekommen und haben die Gruppe um Walid S. und Roman W. dort sitzen sehen. Niklas sei dies nicht geheuer gewesen, deshalb habe er laut seinem Freund den Mädchen empfohlen, außen um das Rondell zu gehen. Er und Niklas seien auf direktem Weg am Rondell vorbeigegangen, daraufhin habe Roman W. die beiden angepöbelt.

Bislang hatte der 19-jährige Zeuge ausschließlich Walid S. identifizieren können, im Gerichtssaal am Mittwoch war er sich aber "zu 100 Prozent sicher", dass der ihm gegenübersitzende Roman W. der zweite Täter sei. Auf die Pöbeleien habe sich ein Wortgefecht entwickelt, woraufhin Roman W. den Zeugen geschlagen haben soll. Dieser äußerte sich in der Vernehmung, dass er zurückgeschlagen habe. Plötzlich sei Walid S. auf Niklas zugestürmt und habe ihn geschlagen und am Boden liegend getreten. In seiner Aussage benennt er immer wieder deutlich Walid S. als Angreifer von Niklas. Die Vernehmung des Zeugen dauert noch an, im Anschluss soll eine der beteiligten Freundinnen vernommen werden.

Weitere Informationen folgen... (ga)