Seelsorge in Bonn

16.01.2017 BONN. Die Caritas startet einen Ausbildungskursus für ehrenamtliche Seelsorger in Altenheimen. Wer mitmachen möchte, muss nicht katholisch sein.

Ein langes Leben ist voller Ereignisse, Überraschungen und Freuden, aber auch Sorgen und Nöte spielen natürlich eine Rolle. Alte Menschen haben viele Geschichten zu erzählen und wer zuhört, kann einiges über ihr Leben erfahren. „Das Zuhören, aber auch der Austausch über religiöse Themen sind Teil der ehrenamtlichen katholischen Altenheimseelsorge“, erläuterte Pastoralreferent Gregor Bünnagel bei der Vorstellung eines Lehrgangs zur ehrenamtlichen Mitarbeit in der katholischen Altenheimseelsorge. In Zusammenarbeit mit dem Erzbistum Köln und dem Katholischen Bildungswerk Rhein-Sieg-Kreis startet die Bonner Caritas im März einen neuen Ausbildungskursus.

Ehrenamtlichen Seelsorger würden gesucht, damit sich die Menschen in den Einrichtungen gut aufgehoben fühlten, sagte Bünnagel, der den Kursus mit seinen Kollegen Rolf Wollschläger und Frank Sevenig-Held organisiert. Man müsse allerdings nicht katholisch sein, um daran teilzunehmen oder in der Altenhilfe seelsorgerisch aktiv zu werden. Vielmehr werde von den Ehrenamtlichen erwartet, dass sie die christlichen Wertvorstellungen teilten.

Es gelte in erster Linie, sich Zeit für die Bewohner zu nehmen, um Gespräche über Gott und die Welt zu führen. Dabei ist die Aufgabe nicht gerade trivial, denn es geht natürlich auch darum, Sterbende zu begleiten. Viele Helfer seien daher auch nur eine gewisse Zeit als Seelsorger tätig. Für die zurzeit drei aktiven Ehrenamtlichen ist ihre Aufgabe aber dennoch nicht nur fordernd, sondern oft auch für ihre persönliche Entwicklung von Bedeutung.

Ein herausragendes Erlebnis sei der erste Besuch einer Bewohnerin am Grab ihres Mannes gewesen, erzählte eine von ihnen. Der sei gestorben, während die Bewohnerin im Krankenhaus gelegen habe. Die dem Besuch vorausgegangenen und nachfolgenden Gespräche hätten auch ihr als Seelsorgerin viel gebracht.

Während des Kurses werden die Teilnehmer auf ihre vielfältigen Aufgaben vorbereitet: Der Lehrgang vermittelt Grundkenntnisse von typischen Alterskrankheiten genauso wie eine Einführung in klientenorientierte Gesprächsführung. Außerdem sammeln die Teilnehmer bei einem dreistündigen Praktikum erste Erfahrungen in einer stationären Einrichtung. Der neue Kursus startet ist am Samstag, 4. März, um 10 Uhr im Marienhaus, Noeggerthstraße 4. Dort beginnt bereits am Donnerstag, 2. Februar, um 17 Uhr ein Infoabend. Die sechs Kurseinheiten finden dann in lockerer Folge jeweils Donnerstag ab 14.30 Uhr statt.

Interessenten können sich unter der Rufnummer 0228/7 25 77 11 oder per E-Mail an gregor.buennagel@caritas-bonn.de informieren und anmelden. Die Teilnahme kostet 50 Euro. (Leif Kubik)