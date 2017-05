Rhein in Flammen in Bonn

Familie Rodriquez-Dresbach aus Plittersdorf schaut am Nachmittag samt einem Freund von Sohn Matteo in der nahen Rheinaue vorbei.

Bonn. Zehntausende Menschen feierten am Samstagabend in der Bonner Rheinaue und bewunderten den Höhepunkt von Rhein in Flammen: das Großfeuerwerk.

06.05.2017

Das Wetter spielt mit, die Stimmung kann nicht besser sein: Fahrgeschäfte, kulinarische Köstlichkeiten sowie verschiedenste Musikrichtungen können die Besucher von Rhein in Flammen seit Freitag in der Rheinaue erleben - nicht zu vergessen das Großfeuerwerk um 23.15 Uhr.

Schönster Sonneschein lockt bereits am Samstagnachmittag viele Menschen aufs Festgelände - und in die Beueler Rheinauen. Ausgestattet mit Grillgut, Getränken, Campingstühlen und Decken haben es sich erste Gruppen bereits am frühen Nachmittag in den Rheinauen gemütlich gemacht. Im Laufe des Abends stiegen die Besucherströme auf beiden Rheinseiten stark an. Am Abend feierten Zehntausende und tanzen vor den drei Bühnen. Die ausgelassene Stimmung konnten auch die langen Schlangen vor den WCs nicht trüben.

Während die Einen an Land feierten, genossen Andere die Atmosphäre auf den zahlreichen Fahrgastschiffen vom Wasser aus. Vor dem Boarding gegen 16 Uhr hatten sich an den Fähranlegern am Alten Zoll und am Anleger Bundesviertel lange Schlangen gebildet.

Auf den Zufahrten zur Rheinaue bildeten sich bereits am Nachmittag längere Staus. Insgesamt gestaltete sich die Anreise für die meisten Besucher aber entspannt. Parkraum war am Abend kaum mehr vorhanden. Die Abfahrten Rheinaue sind in allen Fahrtrichtungen gesperrt. Auch die Zufahrten zum Bonner Bogen sind dicht. Die Einfahrt ist nur mit Berechtigungsausweis möglich.

Das Highlight der Veranstaltung, das Großfeuerwerk, startete am Samstag um 23.15 Uhr.

In diesem Jahr dreht sich sich das Feuerwerk um die Hippie-Bewegung und das Thema Flower Power. Rund 800 Bengalfeuer und fünf weitere Feuerwerke werden den Nachthimmel über Bonn und der Umgebung erleuchten. Für ausreichend Fotomotive sollte also gesorgt sein. Die tollsten Schnappschüsse können an online@ga-bonn.de geschickt oder auf der Facebook-Seite des GA als private Nachricht eingereicht werden.

Ein reges Treiben wird sich auf dem Rhein abspielen, wo eine Flotte von knapp 50 Schiffen von Linz nach Bonn unterwegs sein wird. Für den Schiffskonvoi sind noch Tickets in allen bekannten Vorverkaufsstellen und bei Bonnticket erhältlich.

Für den Familientag auf dem Markt am Sonntag dürfen die Regenschirme und Kapuzen nicht fehlen: Den ganzen Tag über soll es bei elf bis 18 Grad Schauer geben.

Aussichtspunkte für das Feuerwerk

Ob mitten im Trubel auf dem Wasser, auf den Wiesen der Bonner Rheinaue oder von einem etwas entfernteren Aussichtspunkt in der Umgebung aus versprechen viele Orte eine tolle Sicht auf das Feuerwerk.

Aussichtspunkte für Rhein in Flammen Foto: Nicolas Ottersbach Die Bonner Rheinauen bieten eine gute Möglichkeit, das Feuerwerk aus nächster Nähe zu verfolgen.

Foto: Max Malsch Viele Besucher zieht es ans Rheinufer in Oberkassel. Von hier hat man einen ungehinderten Blick auf die Bonner Rheinauen und den Rhein.

Foto: Volker Lannert Nicht nur zu Weihnachten erstrahlt der Rhein und der Bonner Nachthimmel in buntem Licht: Auch das Feuerwerk von Rhein in Flammen kann von hier aus bewundert werden.

Foto: Ali Sepehri Auch die Bonner Südbrücke erlaubt einen ungehinderten Blick auf den Rhein und das Feuerwerk in direkter Nähe.

Foto: Volker Lannert Etwas aus der Ferne betrachtet man das Spektakel von der Kennedybrücke.

Foto: Frank Homann Wer einen ruhigeren Ausblick mitten in der Natur genießen möchte, steigt auf den Drachenfels hinauf. Oben angekommen bietet sich ein toller Blick auf das Feuerwerk.

Foto: Angelika Praus Der große Ölberg bei Königswinter entzückt mit einer überwältigenden Sicht auf den Drachenfels, das Siebengebirge, Bonn und die Umgebung. Das bedeutet eine uneingeschränkte Sicht auf das Feuerwerk.

Foto: Lannert Von der Löwenburg aus erstreckt hat man dank der wenigen Bäume auf dem "Gipfel" freie Sicht auf das Feuerwerk.

Foto: dpa Vom Rolandsbogen in Remagen hat man einen Blick in alle Richtungen und kann die verschiedenen Feuerwerke des Events beobachten.

Foto: Frank Homann Wer ein Ticket ergattert, erlebt eine einmalige Perspektive und einen außergewöhnlichen Blick auf das Feuerwerk: Mitten drin im Spektakel ist man auf einem der Schiffe.

So viele Auftritte gab es zuvor noch nie: Von Freitag bis Sonntag werden 40 Bands und DJs die Besucher mit einem musikalischen Programm verwöhnen. Auf den drei Bühnen – Hauptbühne, RheinImpuls Bühne und RheinEvents Bühne – treten bekannte Bands wie Kasalla, Querbeat, Räuber, Schäng und Klüngelköpp auf. Das Bühnenprogramm kann kostenfrei besucht werden und endet am Freitag und Samstag jeweils um Mitternacht.

Programm am Samstag (6. Mai)

1 Rhein in Flammen

13.00 Uhr: Marktöffnung

Marktöffnung 16.15 Uhr: MILLENNIA

MILLENNIA 17.00 Uhr: Boogie Wonder Stars

Boogie Wonder Stars 18.00 Uhr: Schäng

Schäng 18.30 Uhr: MILJÖ

MILJÖ 19.00 Uhr: Kasalla

Kasalla 20.15 Uhr: Querbeat Brass & Marching Band

Querbeat Brass & Marching Band 21.15 Uhr: Klüngelköpp

Klüngelköpp 22.15 Uhr: Räuber

Räuber 23.15 Uhr: großes musiksynchrones Feuerwerk zum diesjährigen Motto "Flower Power"

großes musiksynchrones Feuerwerk zum diesjährigen Motto "Flower Power" 23.35 Uhr: Boogie Wonder Stars

2 RheinImpuls Bühne: RheinImpuls Festival 2017

15.00 Uhr: Taubengang

Taubengang 16.00 Uhr: Blazing Waterloo

Blazing Waterloo 17.00 Uhr: Suburbian Rex

Suburbian Rex 18.10 Uhr: Roughix

Roughix 19.25 Uhr: Kompass

Kompass 20.40 Uhr: Planetarium

Planetarium 22.10 Uhr: Neufundland

Neufundland 23.40 Uhr: Zufällig Hier

3 RheinEvents Bühne: Electronic Stage

15.00 Uhr: DJ Contest

DJ Contest 17.00 Uhr: DJ FAB-IO

DJ FAB-IO 18.00 Uhr: Mike Destiny

Mike Destiny 19.15 Uhr: JustLuke

JustLuke 20.15 Uhr: BEBO

BEBO 21.45 Uhr: DEKON

DEKON 23.35 Uhr: Closing Show

Programm am Sonntag (7. Mai)

Der Sonntag ist Familientag: Der Markt öffnet an diesem Tag bereits um 11 Uhr. Familien und Kindern wird zwischen 12 und 18 Uhr ein abwechslungsreiches Programm mit Spiel und Spaß geboten. Die Hauptbühne verwandelt sich an diesem Tag zu einer "Mitmachbühne" für die kleinen Gäste.

Anreise Die Veranstalter empfehlen, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, zu Fuß oder mit dem Fahrrad anzureisen. Da es kaum Parkplätze im Bereich der Bonner Rheinauen gibt, wird von einer Anreise mit dem Auto abgeraten. Die SWB bieten an dem Wochenende einen Sonderfahrplan an.

Weitere Informationen gibt es unter www.rhein-in-flammen.com.

(Alexandra Mölleken, Sofia Grillo, Michael Wrobel, Martin Wein, Angelika Praus)