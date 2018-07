Sanierungsstau in Bonn

Bonn. Die Bonner Ratspolitiker segnen Zusatzpersonal für das städtische Gebäudemanagement Bonn (SGB) ab, um Kitas zu errichten und Schulen auszubauen. Doch es wird schwierig, auch Fachkräfte zu finden.

Das städtische Gebäudemanagement Bonn (SGB) erhält zehn zusätzliche Stellen, um drängende Aufgaben erledigen zu können. Das haben der SGB-Betriebsausschuss und der Hauptausschuss am Donnerstagabend in einer gemeinsamen Sitzung einstimmig bei drei Enthaltungen beschlossen. Die endgültige Zustimmung des Rates am Dienstag ist damit nur noch Formsache. Die neuen Ingenieure und Architekten sollen im Bereich der Kindertagesstätten und Schulen eingesetzt werden. Die Personalkosten steigen damit laut Stadt um rund 770.000 Euro im Jahr.

Der Neubau von Kindergärten, der Ausbau der Schulen und der gewaltige Sanierungsstau städtischer Gebäude überfordern das SGB (rund 360 Stellen), wie Marion Duisberg in der Sitzung einräumte. „Wenn wir den Sanierungsstau von rund 500 Millionen Euro abbauen und alle anstehenden Programme umsetzen wollen, geht das nicht mit dem bisherigen Personal“, sagte die kommissarische SGB-Leiterin. Es könnte dauern, bis die neuen Posten besetzt sind – der Markt sei leergefegt, so Duisberg. Insgesamt braucht das SGB laut einer Organisationsuntersuchung bis zu 64 zusätzliche Stellen.

Bonn braucht laut Stadtverwaltung allein 2000 neue Betreuungsplätze in bis zu 48 neuen Kindergärten, um den Bedarf zu decken. 34 Grund- und Förderschulen müssen für die Ganztagsbetreuung ausgebaut werden; wegen der Rückkehr zum G9-Gymnasium müssen bis 2023 insgesamt 63 neue Räume geschaffen werden, weil die Schülerzahlen in den vergangenen Jahren gestiegen sind. Gleichzeitig steht die Digitalisierung der Schulen an, bei der Bonn bisher „weit hinterherhinkt“, wie Schulamtsleiter Hubert Zelmanski betonte.