Bonn. In den Bonner Ortsteilen Friesdorf und Kessenich sind am Wochenende Außenspiegel von insgesamt zehn Autos abgetreten worden. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Von general-anzeiger-bonn.de, 24.09.2018

In den Nächten des vergangenen Wochenendes sind in den Bonner Ortsteilen Friesdorf und Kessenich zehn Autos beschädigt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, sind an den Fahrzeugen die Außenspiegel abgetreten worden.

Die noch unbekannten Täter beschädigten zunächst zwischen Freitagabend, 20.45 Uhr, und Samstagmorgen, 7.45 Uhr, die Außenspiegel an vier Wagen, die am Dreizehnmorgenweg abgestellt waren. In der Nacht auf Sonntag wurden sechs weitere Spiegel an sechs in der August-Bier-Straße geparkten Autos abgetreten.

Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Hinweise. Wem verdächtige Personen aufgefallen sind, sollen sich bei den Ermittlern unter der Telefonnummer 0228/150 melden.