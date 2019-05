Katholiken beschließen Umzug

BONN/Mainz. Die Entscheidung ist gefallen: Das Zentralkomitee der deutschen Katholiken (ZdK) verlegt sein Generalsekretariat von Bonn nach Berlin. Geplant ist der Umzug 2022.

Mit breiter Mehrheit haben die Mitglieder des Zentralkomitees der deutschen Katholiken (ZdK) auf ihrer Frühjahrsversammlung in Mainz am Freitag den Umzug des ZdK-Generalsekretariats von Bonn nach Berlin beschlossen. Betroffen sind rund 30 Mitarbeiter. Das ZdK könnte im Jahr 2022 in einen Neubau in Berlin-Mitte einziehen. Oberbürgermeister Ashok Sridharan bedauerte die Entscheidung, die er angesichts der Präsenz der Deutschen Bischofskonferenz in Bonn nicht nachvollziehen könne.