Kommentar zur Weltklimakonferenz

Für das Labyrinth in der Rheinaue ist am 13. August Schluss. Es weicht der großen Zeltstadt für die Weltklimakonferenz.

Bonn. Auf den ersten Blick mögen die Beträge, die die Bundesregierung als Ausgleich für die hohen Mehrkosten an die Unternehmen zahlt, sehr hoch sein. Trotzdem sind sie angemessen, findet GA-Redakteur Dylan Cem Akalin.

Auf den ersten Blick mögen die Beträge, die die Bundesregierung als Ausgleich für die hohen Mehrkosten an die Unternehmen zahlt, sehr hoch sein. Und deswegen staunten ja auch nicht wenige im Rat, als sie die Summen in der Vorlage lasen. Wer sich aber die Auswirkungen der Umbauten, die Einschränkungen auf dem weiten Gelände im Detail anschaut, merkt sehr schnell, wie es zu diesen Zahlen kommen kann. Kritisch sehen muss man indes, dass ausgerechnet die Dehoga, also der Gaststättenverband, die Plausibilitätsprüfung für den Bund tätigte. Aus dem Umweltministerium war dazu am Mittwoch keine Stellungnahme zu bekommen.

Die Entscheidung der Stadt, mit einer Teilzahlung für den Bund einzuspringen, mag auch ungewöhnlich sein. Zugutehalten muss man ihr, dass sie damit den Fans das Festival erhalten wollte.

Die Höhe der Entschädigungen ist jedenfalls nachvollziehbar: Infrastruktur für 9000 Menschen, wie bei "Jeck im Sunnesching", oder für 12 000 (Firmenlauf) zu schaffen, ist nicht einfach - und nicht billig. Jeder, der ein Eigenheim hat und mal den Anschluss sanieren musste, weiß, was da an Euro fließen.

Natürlich muss der Bund für Verluste aufkommen, wenn er einem Unternehmer, der mittel- und langfristig mit Einnahmen und Ausgaben plant, dazwischenfunkt. Noch dazu, wenn das so kurzfristig geschieht. Als bekannt wurde, dass die Klimakonferenz in Bonn stattfinden würde, waren die Verträge mit Künstlern und Bands für "Jeck im Sunnesching" längst unterschrieben, standen Planung für Logistik und Sicherheitsmaßnahmen längst fest.

Dass der Bund für sowas aufkommen muss, geschieht im Übrigen bei allen internationalen Konferenzen wie etwa dem G20-Gipfel, gerade wenn aufgrund der Sicherheitslage ganze Straßenzüge, Dörfer oder Stadtteile gesperrt werden müssen. Warum sollte ein Kaufmann dann unverschuldet darunter zu leiden haben? Nein, die Zahlungen gehen in Ordnung.