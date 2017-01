Mit einem symbolischen Wohn- und Schlafzimmer protestieren Vertreter der Sozialverbände in der Wohnungslosenhilfe auf dem Münsterplatz gegen den akuten Wohnungsmangel in der Stadt.

12.01.2017 Bonn. Etwa 90 Menschen haben aktuell nachts keinen Schlafplatz in Bonn und suchen Schutz in Hauseingängen und U-Bahn-Stationen. Insgesamt gibt es 700 Obdachlose.

In Bonn schlafen derzeit doppelt so viele Menschen unfreiwillig unter freiem Himmel wie noch vor einem Jahr. Derzeit müssten etwa 90 Personen nachts in Hauseingängen, Unterführungen und U-Bahn-Stationen Schutz suchen, erklärten am Donnerstagmorgen Vertreter betreuender Sozialverbände. Mit einer plakativen Aktion auf dem Münsterplatz machen sie auf den akuten Missstand aufmerksam. Insgesamt 700 Menschen im Stadtgebiet sind obdachlos, etwa ein Viertel davon Frauen.

Das Hauptproblem: Es gibt keine Sozialwohnungen. So sind alle Heime zur Erstaufnahme restlos voll, weil die Bewohner dort oft erst nach zwei Jahren in eine eigene Unterkunft vermittelt werden können. Die Verbände fordern, die Kommunalpolitik müsse mit städtischem Sozialwohnungsbau dagegen halten. (Martin Wein)