Schädling auch in Bonn

Bonn. Eine Raupenplage gefährdet den gesamten Pflanzenbestand in Bonner Gärten und Parkanlagen. Der Schädling kam vor einigen Jahren aus China.

Von Gabriele Immenkeppel, 04.05.2017

Der Buchsbaumzünsler ist aus dem Winterschlaf erwacht und frisst sich durch Gärten, Parks und Friedhöfe. Dabei arbeiten sich die Raupen des Schädlings von den jungen Trieben über die alten Triebe bis zum Holz vor und lassen den Buchsbaum kahl zurück. Offenbar haben aber Singvögel Appetit auf chinesische Kost bekommen. „Ich habe heute morgen tatsächlich beobachtet, wie Spatzen die Zünsler aus unserem Buchsbaum gepickt haben und fortgeflogen sind“, freut sich Marianne Schrubb.

Das wäre wenigstens eine späte Genugtuung für den Schaden, den die eingeschleppten Schmetterlingslarven in ihrem Garten hinterlassen haben. „Ich habe in den letzten zwei Jahren mindestens 15 Kugeln ausgraben müssen. Viele habe ich jahrzehntelang aufgepäppelt, geliebt und gepflegt. Das hat wirklich wehgetan“, erzählt sie. Erst vergangene Woche habe sie erneut zum Spaten greifen müssen.

Vögel werden zu Fressfeinden

Dass sich die heimische Vogelwelt mittlerweile auf das neue Nahrungsangebot eingestellt hat, hat auch die Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen beobachtet. „Für jedes Insekt gibt es irgendwann einen entsprechenden Fressfeind“, sagt Bernhard Rüb, Sprecher der Kammer. „Die Natur passt sich den Gegebenheiten an.“ Spatzen, Meisen und Finken seien offenbar auf den Geschmack gekommen. Das Problem mit dem Buchsbaumzünsler werden sie allerdings nicht lösen können: „Es wird sich vielleicht ein natürliches Gleichgewicht einstellen. Ausrotten wird man den Zünsler in der Region so allerdings nicht.“

Invasive Organismen würden die Natur immer aus dem Takt bringen. „Erst werden sie importiert, und erst später entwickeln sich Feinde.“ Bis die Natur wieder im Lot ist, dauere es mitunter Jahrzehnte. „Beste Beispiele sind die Reblaus oder der Kartoffelkäfer“, sagt Rüb. Das Thema Buchsbaumzünsler sei momentan wieder sehr aktuell. „Wir bekommen momentan sehr viele Anfragen. Das hängt mit der Witterung zusammen. Die Raupen machen sich jetzt wieder breit.“

Kahlschlag auch auf Friedhöfen und öffentlichen Parkanlagen

Das bestätigt auch Michael Dreisvogt vom Park Härle: „Hier in Oberkassel ist die Plage jetzt massiv angekommen.“ Das mache sich auch an den Sammelstellen für Grünabfall bemerkbar. „Gerade erst habe ich einen riesigen Berg abgestorbener Buchsbaumkugel gesehen. Dabei waren nicht nur kleinere, sondern auch jahrzehntealte Exemplare“, berichtet er. Der Park Härle sei von dem Befall nicht verschont geblieben.

„Natürlich haben wir Verluste. Aber wir versuchen, das Problem weitestgehend in Griff zu bekommen und wenigstens die Formgehölze und die großen, alten Buchsbäume zu retten“, sagt der Technische Leiter. Er hat ebenfalls schon beobachtet, wie Vögel Raupen aus den Kugeln gepickt haben. „Das wird aber sicher nicht die Lösung des Problems sein“, meint er und stellt fest: „Bonn wird bald definitiv buchsbaumärmer sein.“

Der Zünsler war vor einigen Jahren offenbar mit chinesischen Billigimporten eingereist. Der aggressive ostasiatische Schmetterling macht jedoch nicht nur den Gartenbesitzern in der Stadt und in der Region das Leben schwer. Auch auf Friedhöfen und in Parkanlagen hinterließen die hungrigen Larven einen Kahlschlag. Familie Schrubb will jedoch nicht kampflos aufgeben und setzt ein biologisch abbaubares Mittel ein. „Das ist allerdings nicht nur sehr teuer, sondern man muss ständig am Ball bleiben und spritzen“, erklärt die Hobbygärtnerin.

Welche gravierenden Folgen das Buchsbaumsterben mittlerweile hat, bekamen sogar Kirchenbesucher zu spüren. „Wir haben an Palmsonntag nicht einen Buchsbaumzweig gehabt, der gesegnet werden konnte“, erzählt der Küster einer Pfarrgemeinde. „So etwas habe ich noch nie erlebt.“ Denn gerade für diesen hohen christlichen Feiertag habe man im Pfarrgarten seit Jahrzehnten einen großen Buchsbaum gehabt, an dem sich Generationen von Gemeindemitgliedern bedienen konnten. „Doch an dem gibt es kaum noch ein grünes Blatt.“ Diese Erfahrung machte auch Dreisvogt. „Ich bringe seit Jahren Buchsbaumzweige in einen Kindergarten. Doch in diesem Jahr konnte ich mich am heimischen Bestand nicht bedienen.“