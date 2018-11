Nach Streckensperrung

Bonn. Am Montagmorgen wurde die Bahnstrecke zwischen Köln Hauptbahnhof und Brühl wegen einer Oberleitungsstörung zeitweise gesperrt. Bahnfahrer müssen mit Verspätungen und Teilausfällen rechnen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 12.11.2018

Nach einer Störung an einer Oberleitung kommt es am Montagmorgen zu Verspätungen und Teilausfällen auf der Bahnstrecke zwischen Bonn und Köln. Betroffen ist davon der Regionalexpress 5. Die Störung wurde gegen 6.20 Uhr auf der Strecke zwischen Köln Hauptbahnhof und Brühl gemeldet.

Wie die Bahn am Morgen mitteilte, können die Züge den betroffenen Abschnitt eingleisig befahren. In der Folge kommt es zu Verspätungen von zehn bis 30 Minuten in beide Richtungen, so die Bahn. Auch Teilsausfälle seien möglich.