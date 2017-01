Hauptbahnhof in Bonn

05.01.2017 Bonn. Die Bahnsteigarbeiten am Gleis 1 des Hauptbahnhofes führen dazu, dass Züge nicht in Bonn halten. ga-bonn listet die betroffenen Linien.

Die Bahnsteigarbeiten an Gleis 1 im Bonner Hauptbahnhof wirken sich für die Fahrgäste negativ aus: Alle Züge der Regionalbahn Linie RB 48 (Rhein/Wupper/Bahn) in Fahrtrichtung Köln halten von Samstag, 7. Januar, 7.52 Uhr, bis Sonntag, 8. Januar, 23.53 Uhr, nicht in Bonn Hauptbahnhof.

Die Züge der Linie RB 48 fahren in Bonn ohne Halt durch. Fahrgäste aus Mehlem und Bad Godesberg können in Richtung Bonn die Linie RB 26 nutzen, Fahrgäste, die ab Bonn Hauptbahnhof die Linie RB 48 nutzen möchten, können in die Linie RB 26 steigen und in Roisdorf umsteigen in die RB 48 in Richtung Köln/Wuppertal.

Auf dem Streckenabschnitt zwischen Roisdorf und Wuppertal-Oberbarmen verkehrt die Linie RB 48 nach dem Regelfahrplan. In Richtung Bonn-Mehlem halten die Züge weiterhin in Bonn Hauptbahnhof .

Bis voraussichtlich Ende 2019 wird der Bonner Hauptbahnhof modernisiert. Neben einem neuen Dach erhält die Bahnsteighalle auch neue und zusätzliche Beleuchtungsanlagen. Die Modernisierung des Hauptbahnhofs Bonn ist Teil der Initiative "1 von 150: Moderne Bahnhöfe für NRW".

Weitere Infos und Details zum Fahrplan im Internet unter www.nationalexpress.de/baumassnahmen oder auch telefonisch unter der Service-Hotline (02 21) 13 99 94 44. (Rita Klein)