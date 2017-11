Aktion Lieblingskino

Bonn. Aus mehr als 1600 Lichtspielhäusern wurden die beliebtesten Kinos in Deutschland gewählt. In die Top 100 haben es auch zwei Kinos aus Bonn und der Region geschafft.

Von Alexander Hertel, 29.11.2017

Spieglein, Spieglein an der Wand, welches ist das beste Kino im ganzen Land? Eine eindeutige Antwort gibt es auf diese Frage zwar (noch) nicht, allerdings haben es zwei Kinos aus Bonn und der Region in die engere Auswahl geschafft: Das Woki in der Bonner Innenstadt sowie das Kino-Center Rhein-Ahr in Bad Neuenahr landen in einem Ranking des Filmportals Moviepilot in den Top 100 der Lieblingskinos in Deutschland.

Vom kleinen Programmkino bis zum riesigen Multiplex: Aus mehr als 1600 Lichtspielhäusern konnte sechs Wochen lang „Deutschlands Lieblingskino” gewählt werden. Nun ist die Abstimmung vorbei und die 100 Favoriten stehen fest.

„Wow! Wir sind extrem stolz und dankbar”, kommentierte das Woki die Entscheidung auf seiner Facebook-Seite und richtete einen Dank an alle, die für das Drei-Säle-Kino am Bertha-von-Suttner-Platz abgestimmt haben: „Danke an alle, die ihre Stimme für uns abgegeben haben!„ Das Woki rührte in den vergangenen Wochen immer wieder über Facebook die Werbetrommel für sich und rief dazu auf, an der Abstimmung teilzunehmen. Am Ende hat sich die Mühe gelohnt.

Genaue Platzierung unbekannt

Auch das Kino-Center Rhein-Ahr teilte das Ergebnis über Facebook mit. „Umso größer ist unsere Freude darüber, dass wir es dank euch unter die Top 100 geschafft haben, worauf wir unsagbar stolz sind”, heißt es in dem Post.

Welche Plätze die beiden Kinos genau belegt haben, ist zur Zeit noch unklar. Moviepilot hat einzig eine Liste in alphabetischer Reihenfolge veröffentlicht, ohne die Platzierungen zu nennen.

Bestes Kino wird im Januar gekürt

Die Liste der Top 100 steht, das beste Kino des Jahres allerdings noch nicht. Eine Fachjury wird sich in den kommenden Wochen mit den 100 besten Kinos beschäftigen, den ersten Platz auswählen und den Sieger dann im Januar im Rahmen der Münchener Filmwoche küren, heißt es bei Moviepilot. Bemerkenswert: Aus Köln hat es kein Lichtspielhaus in die Liste geschafft.

Das Woki blickt im Facebook-Post der Jury-Entscheidung bereits motiviert entgegen: „Natürlich wagen wir noch nicht mal an den ersten Platz zu denken, aber wir werden uns trotzdem mächtig ins Zeug legen: Für unser Team, aber auch für den Standort Bonn und für jeden einzelnen Kinobesucher des WOKI!”