Deutschlands Lieblingskino Nummer 1

Bonn. Am Mittwoch wurde das Bonner Kino Woki zu Deutschlands beliebtesten Kino gewählt. Wie reagieren Mitarbeiter und Besucher auf die Auszeichnung?

Von Tabea Richter und Sabrina Bauer , 18.01.2018

Direkt nach der Verkündung durch die Fachjury des Filmportals Moviepilot, dass das Woki zu Deutschlands beliebtestem Kino gewählt worden ist, posteten die Inhaber des Bonner Kinos einen überglücklichen Beitrag auf Facebook. Die drei Männer halten strahlend die Auszeichnung hoch und bedanken sich bei allen, die das Projekt "Deutschlands Lieblingskino" unterstützt haben.

Auf ihren Post ernteten die drei durchweg positive Reaktionen. Über 200 Facebook-User reagierten mit Glückwünschen, Herzchen- und Partyemojis. Ein Facebook-User beschrieb das Woki mit den Worten: "Ein Schmuckstück mit einem tollen Team. Ich komme und gehe immer mit einem tollen Gefühl." Viele User loben außerdem die Aktionen, wie die Sneak-Preview, die schöne Atmosphäre, faire Preise und insbesondere das Popcorn.

"Das Miteinander mit den Gästen und das Familiäre mit den Kollegen", lobt Andrea Bonn, Serviceleiterin des Wokis, die Vorzüge des Kinos. Insgesamt arbeiten dort 30 Beschäftigte. Als das Team am Mittwochabend von der Auszeichnung erfuhr, gratulierten sich die Mitarbeiter untereinander und feierten etwas vor. Pro Abend sind sechs bis sieben Angestellte vor Ort, die sich um Kasse, Theke, Einlass und die Vorführung kümmern. Ein Highligth ist immer, wenn die Sneakverlosung ist", sagt Bonn. Aber auch Events, wie die Premiere des letzten Star Wars Films, zu denen viele Zuschauer auch verkleidet kamen, seien besonders. "Aber eigentlich macht es jeden Tag Spaß, weil man mit den Leuten ins Gespräch kommt", sagt die Woki-Mitarbeiterin.

Genau das schätzen die Besucher. "Ich war erst einmal zur Sneak da, aber ich fand es schön, dass man hier andere Studenten trifft", sagt Charlotte Berghoff. Die Kinos in ihrer Heimat Frankfurt seien so groß und nicht so persönlich, erzählt die Studentin.

Auch unter dem Post des General-Anzeigers über den Woki-Erfolg gab es fast ausschließlich positive Beiträge. Mit Kommentaren wie "We love Woki" oder "Glückwunsch...schon in meiner Jugend ein Highlight" betonten die Besucher ihre persönliche Verbindung mit dem Bonner Kino. Viele Woki-Fans erinnert das Kino an einen Teil ihrer Jugend. In nostalgischen Erinnerungen schweifend erinnern sich diese Besucher aber auch an die "guten alten Zeiten" des Wokis, vor der Renovierung 2015.

Genauso überrascht wie die Besucher und Fans des Wokis waren auch die Besitzer. Vor einigen Monaten wurde ihnen schon mitgeteilt, dass sie es unter die Top 100 geschafft haben. Mit dem ersten Platz hätten sie aber nie gerechnet und freuten sich dafür umso mehr. Die Fachjury begründete die Entscheidung mit dem regionalen und politischen Engagement des Wokis. Für die Mitarbeiter persönlich sei es vor allem der familäre und gemütliche Charme, verriet Mitarbeiterin Lilli Franke. Der Erfolg wurde am Mittwoch ordentlich gefeiert und das Woki spendierte einige Freigetränke.