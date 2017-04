Nächtlicher Feuerwehreinsatz

Bonn. In der Nacht auf Donnerstag meldete die Anwohnerin eines Einfamilienhauses in der Straße „Auf dem Steinchen“ einen Brand in ihrer Küche. Bei Eintreffen der Feuerwehr drangen bereits dichte Rauchschwaden aus dem gesamten Erdgeschoss.

06.04.2017

Dies berichtete die Feuerwehr am Donnerstagmorgen. Die Anwohnerin selber befand sich bereits vor ihrem Haus und wurde vom Rettungsdienst betreut. Ein mit einem Strahlrohr und einer Wärmebildkamera ausgerüsteter Atemschutztrupp wurde zur Brandbekämpfung eingesetzt. Ein zweiter Trupp zur Kontrolle der Räume im Unter- und Obergeschoss.

An zwei Stellen wurden zudem Hochleistungslüfter eingesetzt um eine bessere Sicht in den verrauchten Bereichen zu ermöglichen. Die Einsatzkräfte des Rettungsdienstes transportierten eine Person mit Verdacht auf Rauchvergiftungen in ein Bonner Krankenhaus.

Insgesamt waren 58 Einsatzkräfte der Feuerwehr sowie des Rettungs- und Führungsdienstes im Einsatz. (ga)