Verdächtige festgenommen

BONN. Die Bonner Polizei hat in der Nacht auf Dienstag zwei mutmaßliche Fahrraddiebe festnehmen. Bei den Verdächtigen wurde weiteres mutmaßliches Diebesgut sichergestellt.

Von general-anzeiger-bonn.de, 25.04.2018

Nach der Festnahme von zwei mutmaßlichen Fahrraddieben (30, 38) hat die Bonner Polizei die Wohnungen der beiden Männer in Beuel-Mitte und in Poppesldorf durchsucht. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, stellten die Ermittler bei dem 38-Jährigen ein weiteres hochwertiges Mountainbike sowie diverse Fahrradteile sicher.

In der Poppelsdorfer Wohnung hielt sich außerdem ein 31-Jähriger auf, der mit einem Untersuchungshaftbefehl gesucht wurde. Der Mann wurde festgenommen und in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Gegen 3 Uhr in der Nacht zu Dienstag hatte ein Passant die Polizei auf zwei verdächtige Männer aufmerksam gemacht, die sich auffällig für die Grundstücke des Alemannenweges in der Nordstadt interessierten. Ins Visier genommen hatten sie unter anderem ein Mehrfamilienhaus. Kurze Zeit später konnte der Passant dann beobachten, wie einer der Männer auf das Grundstück des Hauses ging und seinem Begleiter wenig später ein Fahrrad über die Hecke reichte. Als er das sah, alarmierte der Mann sofort die Polizei.

Im Rahmen einer dann eingeleiteten Fahndung wurden die zwei Langfinger noch in der Nähe des Tatorts angetroffen und überprüft. Die beiden Männer hatten nicht nur das soeben entwendete Damenfahrrad bei sich, sondern auch mögliches Aufbruchswerkzeug. Auf dem Grundstück des betroffenen Hauses fanden die Beamten denn auch ein augenscheinlich gewaltsam geöffnetes Fahrradschloss. Die Polizei nahm die beiden Männer, die der Polizei bereits auf dem Gebiet der Eigentumskriminalität und aufgrund von Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz bekannt sind, vorläufig fest.

Da keine weiteren Haftgründe vorlagen, wurden die beiden Männer mittlerweile wieder aus der Haft entlassen. Sie erwartet nun ein Strafverfahren wegen besonders schwerem Fahrraddiebstahls.