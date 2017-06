Einsatz in der Bonner Südstadt

Die Feuerwehr am Einsatzort an der Weberstraße.

BONN. Die Feuerwehr war in der Nacht auf Mittwoch in der Südstadt gefordert. Mehrere Anwohner meldeten gegen 0.45 Uhr massive Rauchentwicklung im Bereich der Weberstraße. Der Brandherd lag in einem Hinterhof über einem Restaurant.

Von Jens Kleinert, 28.06.2017

Einsatzleiter Hans-Peter Halbach schilderte, die Wohnung brannte schon lichterloh, als die Feuerwehr eintraf. Die einzige Bewohnerin der im ersten Obergeschoss, über einer Tapas Bar gelegenen Räume war glücklicherweise selbst auf den Rauch aufmerksam geworden. Laut Halbach hatte sie, wie mehrere Nachbarn auch, den Notruf gewählt und war dann ins Freie gerettet. Weitere Personen waren nicht im Gebäude, als das Feuer ausbrach.

"Wir haben den Brandherd im Bereich der Küche lokalisiert und das Feuer mit mehreren C-Rohren gelöscht", sagte Halbach. Die Einsatzkräfte legten dazu von der Weberstraße und der Kaiserstraße aus Löschleitungen in den Hinterhof, in dem die Tapas Bar in zweiter Reihe liegt.

Die Brandwohnung ist laut dem Einsatzleiter ist sie nun erst einmal unbewohnbar. Nachbarn hätten der Mieterin spontan angeboten, vorerst bei ihnen unterzukommen.

Zumindest eine Nacht musste die Frau jedoch im Krankenhaus verbringen. Wie Halbach berichtete, klagte sie während des Einsatzes über ein Kratzen im Hals — "ein typisches Anzeichen für eine Rauchgasvergiftung", sagte der Feuerwehrmann. Daher zunächst die Kontrolle in einer Klinik.

Die Nachbarn hätten gut reagiert und die Fenster geschlossen gehalten, lobte der Einsatzleiter. So stellte die Feuerwehr bei der Überprüfung angrenzender Gebäude keine Schadstoffbelastung fest. Mit einer Wärmebildkamera kontrollierten die Einsatzkräfte das Dach auf Glutnester.

Noch während des Einsatzes nahmen Beamte der Kriminalpolizei die Ermittlungen zur Brandursache auf. Bis etwa um 2.30 Uhr sperrten die Einsatzkräfte zudem den Kreuzungsbereich Weberstraße/Kaiserstraße für den Verkehr. Für eine Brandschau kehrte die Feuerwehr gegen 5.30 Uhr noch einmal zum Einsatzort zurück.

Im Einsatz waren 25 Einsatzkräfte der Feuerwachen 1 und 2 der Berufsfeuerwehr, der Löscheinheit Mitte, der Freiwilligen Feuerwehr Bonn, des Rettungsdienstes sowie des Führungsdienstes.