Brandursache unklar

Bonn. Bei einem Wohnhaus-Brand in der Breite Straße in der Bonner Innenstadt ist am Montagnachmittag eine Frau leicht verletzt worden. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Gebäude verhindern.

Von general-anzeiger-bonn.de, 20.11.2017

Bei einem Brand in einem Wohnhaus in der Breite Straße konnte die Bonner Feuerwehr am Montagnachmittag ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Gebäude verhindern. Wie die Polizei mitteilte, brach das Feuer gegen 15 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache in dem Einfamilienhaus aus. Die einzige Bewohnerin des Hauses, eine 74-jährige Frau, erlitt bei dem Brand einen leichten Schock.

Das Haus ist durch den Brand zunächst nicht bewohnbar, die Polizei hat die Brandermittlungen aufgenommen. Die 74-Jährige konnte zunächst keine Angaben machen, wie es zu dem Brand gekommen war. Das sollen nun die Ermittlungen der Polizei ergeben, am Dienstag ist eine Begehung des Brandortes geplant. Über die Höhe des möglichen Schadens konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen.