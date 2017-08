Was macht eigentlich...?

Bonn. Das Bundesinstitut für Berufsbildung kam im Zuge des Regierungsumzugs vollständig aus Berlin an den Rhein. Aber was sind eigentlich seine Aufgaben?

Von Martin Wein, 03.08.2017

Jeder Schulabgänger, der in eine duale Berufsausbildung strebt, hat mittelbar mit ihm zu tun. Das Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) definiert zusammen mit Vertretern der Arbeitgeber und Gewerkschaften die Ausbildungsordnungen für aktuell 344 Berufsbilder in Deutschland. Als Forschungsinstitut des Bundes hat die Behörde am Hochkreuz aber auch die Zukunft im Blick. Welche Anforderungen werden Unternehmen künftig an ihre Beschäftigten stellen? Und wie lassen die sich jetzt schon darauf vorbereiten?

Was sind die Hauptaufgaben?

Institutspräsident Friedrich Hubert Esser nennt drei gleichwertige Bereiche: Das BIBB sammelt und hinterfragt für die Bundesregierung und andere Akteure alle wichtigen Daten zur Entwicklung auf dem Ausbildungsmarkt als Basis für politische Entscheidungen. Es gestaltet und definiert mit den Sozialpartnern die Berufsbilder in Deutschland und entwickelt sie fort. Und es setzt als Dienstleister bundespolitische Programme zur beruflichen Bildung um, indem es etwa Projektmittel von aktuell 210 Millionen Euro jährlich vergibt und die Ergebnisse evaluiert.

Warum und für wen ist diese Arbeit wichtig?

"Deutschland zählt wegen seiner hoch qualifizierten Fachkräfte in vielen Branchen weltweit zu den führenden Wirtschaftsnationen. Mit unseren Ausbildungsberufen, die wir gemeinsam mit den Sozialpartnern, Bund und Ländern entwickeln, sorgen wir seit unserer Gründung im Jahr 1970 dafür, dass das auch so bleibt.", erklärt Esser. Davon profitieren Unternehmen ebenso wie die künftigen Arbeitnehmer, die optimal auf ihre künftigen Aufgaben vorbereitet werden.

Umfrage Foto: Martin Wein Die Forscherin "Ich beschäftige mich als Volkswirtin in der Forschungsabteilung mit der Digitalisierung in Wirtschaft und Gesellschaft. Niemand weiß bisher wirklich, wie schnell und tiefgreifend sich diese Entwicklung vollziehen wird. Spannend ist die Frage, welche Qualifikationen und welche Berufsbilder wir dafür benötigen. Außerdem sammeln wir aktuell Daten zur Integration Geflüchteter in den Arbeitsmarkt." Caroline Neuber-Pohl

Foto: Martin Wein Die Entwicklerin "Ich bin als wissenschaftliche Mitarbeiterin für die Entwicklung von Aus- und Weiterbildungsordnungen sowie Prüfungsregelungen verantwortlich. Aktuell schauen wir uns zum Beispiel den Mediengestalter Bild und Ton an, der mit audiovisuellen Medien arbeitet. Wir reagieren damit darauf, dass Menschen in diesem Beruf inzwischen verschiedene Medienformate inklusive der sozialen Medien gleichzeitig bedienen müssen." Dr. Heike Krämer

Foto: Martin Wein Der Auszubildende "Im Zuge meiner Ausbildung als Kaufmann für Büromanagement arbeite ich derzeit im Berufsorientierungsprogramm. Das führen wir im Auftrag der Bundesregierung durch und vermitteln jungen Leuten frühzeitig, welche beruflichen Möglichkeiten sich nach Ende der Schulzeit ergeben. Wir erleichtern damit die Berufswahl, den Übergang von der Schule in den Beruf und senken die Zahl der Ausbildungsabbrüche." Kevin dos Santos Azenha

Wo liegen aktuelle Schwerpunkte?

Die höhere Anzahl Studierender im vergangenen Jahrzehnt hat bereits in etlichen Ausbildungsberufen zu Personalmangel geführt. Stark betroffen sind die Hotellerie, Bäcker oder Fleischer, aber auch elektrotechnische Berufe. Das BIBB sucht nach Wegen, die entsprechenden Berufsbilder attraktiver zu gestalten. Auch die Digitalisierung nimmt breiten Raum ein. Die Ausbildungsordnungen sollen so zukunftsoffen gestaltet werden, dass sie auch künftige Bedarfe abdecken. Die Integration Geflüchteter in den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt, die internationale Vergleichbarkeit von Berufsbildern und die Durchlässigkeit zwischen Berufen sind weitere Schwerpunkte.

Warum sitzt die Institution in Bonn?

Das BIBB hatte anfangs nur eine Außenstelle in Friesdorf, seinen Sitz aber in Berlin. Mit dem Hauptstadtbeschluss kam das Institut vollständig an den Rhein, zunächst in den Langen Eugen, später dann in Räumlichkeiten des Bundesumweltministeriums am Hochkreuz.

Wie zufrieden ist man mit dem Standort?

Die Nähe zur EU-Kommission in Brüssel habe sich positiv ausgewirkt, meint der Instituts-Präsident. Auch mit der UN-Organisation UNEVOK für weltweite Berufsbildung arbeite man eng zusammen. Am Standort Bonn gebe es nichts zu beklagen, auch wenn Reisen nach Berlin dazugehörten.