Bonn. Am Freitag ist der Weihnachtsmarkt in Bonn gestartet. Schnell verliert sich der Überblick bei all den kleinen Buden und dem weihnachtlichen Trubel. Auf unserer Karte finden sich alle wichtigen Stände im Überblick.

Von general-anzeiger-bonn.de, 23.11.2018

Auf dem Weihnachtsmarkt in Bonn unterwegs und irgendwie den Überblick verloren? Macht nichts. Wir haben eine Karte mit allen Ständen im Überblick.

Seit Freitagvormittag läuft der Bonner Weihnachtsmarkt. Bis zum 23. Dezember werden wieder Tausende durch die Straßen flanieren, Glühwein trinken, gebrannte Mandeln essen und sich in der Bonner Innenstadt auf die Feiertage einstimmen. Es warten zahlreiche Buden auf die Besucher: Holzspielzeug, Schmuck, Süßigkeiten und Lederbekleidung runden die vorweihnachtliche Stimmung ab.

Traditionell sind die vielen verschiedenen Stände in der City verteilt: Auf dem Münsterplatz, dem Bottlerplatz, dem Friedensplatz und zwischen den Plätzen in der Windeckstraße und der Vivatsgasse. Auch die Poststraße gehört zur Veranstaltungsfläche des Weihnachtsmarktes.

Die Übersichtskarte zum Download

