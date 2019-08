GA gelistet

Bonn. Der Schuhmacher um die Ecke rettet vielleicht das Lieblingspaar Schuhe und in Repair-Cafés helfen Bastler anderen Menschen, kaputte Sachen wieder hinzubekommen. Diese Adressen in Bonn und der Region sollten Sie sich merken.

Von Sebastian Meltz, 25.08.2019

Reparieren statt wegwerfen und neu kaufen: Nicht wenige Menschen leben nach diesem Motto. Ob machen lassen oder selbst Hand anlegen, in Bonn und der Region gibt es ein paar Adressen für die kleinen Reparaturarbeiten des Alltags. Ein Überblick:

1 Michael Kessler in Endenich

Im Schuhmacherfachbetrieb Michael Kessler in Bonn-Endenich werden seit 2002 neben Schuhreparaturen auch Sattlerarbeiten, Gravuren und Näharbeiten angeboten. Einen Schlüsseldienst gibt es auch. Auf Wunsch fertigt Michael Kessler sogar farbige Sohlen an.

Preislich bewegt sich das Angebot ab drei Euro für Näharbeiten bis 45,90 Euro für Profil-Langsohlen.

Wo: Endenicher Str. 345 in 53121 Bonn

Wann: Montag bis Samstag 9.30 bis 20 Uhr

Kontakt: Tel.: 0228/613939; E-Mail: mi_kessler@t-online.de

2 Ralf Rang in Rheinbach

Schuhmachermeister Ralf Rang bietet in seinem Geschäft in Rheinbach Reparaturarbeiten von Schuhen und Lederwaren an, aber auch Gravuren, Schilder, Stempel und alles rund um Schlüssel und Schloss, Schuhpflege und Zubehör.

Wo: Vor dem Dreeser Tor 12, 53359 Rheinbach

Wann: Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag von 8 bis 13 Uhr und von 14 bis 18.30 Uhr, Mittwoch und Samstag von 8 bis 13 Uhr

Kontakt: Tel.: 02226-13111; E-Mail: rara.schumst@web.de

3 Mister Minit im Bonner Kaufhof

Mister Minit ist inzwischen mit fast 950 Filialen in ganz Europa vertreten. In Bonn findet man den Service für Schuhe, Lederwaren, Schlüssel, Messer- und Scherenschliff, biometrische Passfotos, Stickereien und Gravuren im Kaufhof am Münsterplatz.

Wo: Remigiusstr. 20-24 in 53111 Bonn

Wann: Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag von 8 bis 13 Uhr und von 15 bis 18 Uhr, Mittwoch von 8 bis 12 Uhr und Samstag von 9.30 Uhr bis 12 Uhr

Kontakt: Tel.: 0228-696417

4 Repair-Cafés

Foto: Jens Kleinert Zwei ehrenamtliche Helfer reparieren die Nähmaschine und die Standuhr von Erika Orth (rechts im Bild). Die Lohmarerin war mit ihren alten Schätzchen ins Repair Café gekommen.

Ehrenamtliche in ganz Bonn und der Region haben es sich zur Aufgabe gemacht, kaputte Gegenstände zu reparieren, anstatt sie wegzuwerfen. Die sogenannten Repair-Cafés können von jedem Bürger kostenfrei genutzt werden. Meist zeigen die Tüftler den Besitzern der kaputten Gegenstände, wie die Reparatur funktioniert und geben so auch ihr handwerkliches Wissen weiter.

Der Name Repair Café kommt nicht von ungefähr. Neben Werkzeugen für Reparaturen gehören genauso Kaffee und Kuchen zu einer Reparatur-Veranstaltung. Über das Jahr verteilt gibt es mehrere Termine an verschiedenen Standorten in Bonn.

Standorte und Termine:

Auerberg/Graurheindorf

Repair-Café und Offene Werkstatt im Haus Müllestumpe, An der Rheindorfer Burg 22, 53117 Bonn

Jeden vierten Samstag im Monat von 11 bis 15 Uhr

repaircafe@bonn-imwandel.de

Näh- und Repair-Café des Stadtteilvereins Dransdorf e.V., Lenaustraße 14, 53121 Bonn

Dienstag von 9.30 bis 11.30 Uhr (außer in den Ferien)

Tel.: 0228-96699923 oder -9669654; E-Mail: arian@dransdorf.org

(Keine Reparatur von Elektrogeräten)

Repair-Café der Ermekeilinitiative e.V., Haus 8 auf dem Ermekeilgelände, Eingang rechts neben Reuterstraße 61, 53115 Bonn

Jeden dritten Samstag von 14 bis 17 Uhr

E-Mail: repaircafe@ermekeilkarree.de

Reparatur-Café im Haus Vielinbusch, Oppelner Straße 130, 53119 Bonn

Jeden 2. Samstag im Monat von 12 bis 16 Uhr

Tel.: 0228-76363870, E-Mail: leitung@vielinbusch.de

Repair-Café Quartiersmanagement Pennenfeld, Maidenheadstraße 18-20, 53177 Bonn

Jeden dritten Freitag im Monat von 15 bis 17 Uhr

E-Mail: walterjaksch@yahoo.de

Repaircafé im Atelier Farbraum Dimon, Königswinterer Straße 247, 53227 Bonn

Samstag von 11 bis 16 Uhr (unregelmäßig)

E-Mail: info@farbraum-dimon.de

Repair-Café im Haus der Diakonie, Ringstraße 2, 53721 Siegburg

Tel.: 02241-2521520 oder -2521511; E-Mail: freiwilligen-agentur@diakonie-sieg-rhein.de

Jeden ersten Samstag von 10 bis 14 Uhr

5 Die Fahrradwerkstatt des AStA Bonn

Als Student genießt man mit dem Angebot des AStA Bonn weitere kostenfreie Hilfeleistungen, beispielsweise die Fahrradwerkstatt. In der studentischen Fahrradwerkstatt im Mathematik-Zentrum können Bonner Studenten ihre Fahrräder reparieren lassen oder selbst Hand anlegen. Die Werkstatt befindet sich in der Tiefgarage, erreichbar über den Parkplatz des Mathematischen Instituts.

Wo: Endenicher Allee 60, 53115 Bonn

Wann: Montag und Donnerstag von 13 bis 18 Uhr, Dienstag von 12 bis 18 Uhr, Mittwoch von 13 bis 18 Uhr und Freitag von 14 bis 18 Uhr

Kontakt: Fahrradwerkstatt AStA Uni Bonn bei Facebook

Foto: Horst Müller 2014 wurde die Fahrradwerkstatt eröffnet.

