Hilfe für Kinder und Jugendliche

Bonn. Wunschbäume erfüllen jedes Jahr Wünsche von Kindern und Jugendlichen aus bedürftigen Familien. In einigen Bonner Ecken kann man Wunschbäume entdecken. Wir verraten, wo Sie den Kindern eine Freude machen können.

Von Jana Henseler, 29.11.2018

Wunschbäume helfen jedes Jahr unzähligen Menschen, ihre Wünsche zu erfüllen. Auch in Bonn stehen in einigen Ecken die Bäume mit den Wunschzetteln. Jeder kann dorthin gehen und sich einen Zettel mitnehmen, um den Wunsch des Bedürftigen zu erfüllen. Oft sind dort auch kleine Wünsche aufgeschrieben, die für viele Menschen eine Herzensangelegenheit sind.

Galeria Kaufhof

Im Kaufhof am Münsterplatz in Bonn findet man einen der Wunschbäume. "Auch in diesem Jahr stehen die Charity-Bäume wieder bundesweit in allen Filialen und Kinderwünsche warten darauf, erfüllt zu werden.", lautet der Aufruf auf der Facebook-Seite des Unternehmens. Der Baum steht in der Spielwarenabteilung in der ersten Etage.

Adresse: Remigiusstraße 20-24, 53111 Bonn

Kontakt: (0228) 51 60, feedback.021@kaufhof.de, Webseite

Öffnungszeiten: Montag bis Samstag: 9.30 bis 20 Uhr

Knauber

Auch in den Knauberfilialen in Bonn stehen die Wunschbäume. Seit dem 20. November stehen die Bäume unter anderem in den Bonner Filialen. Kinder und Jugendliche aus ortsansässigen sozialen Einrichtungen konnten dort ihren Weihnachtswunsch notieren. Die besorgten Geschenke können an der Information hinterlegt werden und werden, laut Knauber, kurz vor Heiligabend übergeben. Welche Einrichtungen mit der Aktion unterstützt werden, steht hier.

Adresse: Endenicher Straße 120-140, 53115 Bonn

Kontakt: (0228) 51 22 70

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag: 9 bis 20 Uhr, Samstag: 9 bis 19 Uhr, Adventssamstage: 9 bis 20 Uhr

Puppenkönig

Das Spielwarengeschäft Puppenkönig hilft ebenfalls mit, Weihnachtswünsche zu erfüllen. Auch in der Filiale in der Bonner Innenstadt hängt ein Wunschbaum, der bedürftigen Kindern ihre Herzenswünsche erfüllt. Vor Weihnachten verlängert das Geschäft zudem seine Öffnungszeiten. Vor Weihnachten ist es bis 20 Uhr geöffnet.

Adresse: Gangolfstraße 8-10, 53111 Bonn

Kontakt: (0228) 98 55 50, puppenkoenig@puppenkoenig.de, Webseite

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag: 9.30 bis 19 Uhr, Samstag: 9.30 bis 18 Uhr

Donnas Frauenfitness

Das Frauenfitnessstudio Donnas in Lengsdorf unterstützt in diesem Jahr das Kinderheim Maria im Walde in Bonn. Die Kundinnen können die Wünsche einsehen und erfüllen. Am 19. und 20. Dezember werden die Geschenke dann an die Kinder und Jugendlichen übergeben.

Adresse: Auf der Kaiserfuhr 51, 53127 Bonn

Kontakt: (0228) 41 07 320, lengsdorf@donnas.de, Webseite

Öffnungszeiten: Montag, Mittwoch, Freitag: 8-21.30 Uhr, Dienstag, Donnerstag: 8 bis 13 Uhr und 15 bis 21.30 Uhr, Samstag: 12 bis 17 Uhr, Sonntag: 10 bis 15 Uhr

Es handelt sich hierbei um eine Auflistung von Anbietern in Bonn, die keinen Anspruch auf Vollständigkeit hat oder objektiven Kriterien gefolgt wäre. Es handelt sich ebenfalls nicht um eine Rangfolge. Die Reihenfolge ist willkürlich. Fehlt ein Anbieter in der Auflistung? Schicken sie uns eine E-Mail an online@ga-bonn.de.