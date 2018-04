GA gelistet

Inhaltsverzeichnis 1. Wo gibt es in Bonn Blumen zum Muttertag? 2. Blumenläden in Beuel 3. Blumenläden in der Südstadt, Poppelsdorf und Kessenich 4. Blumenläden in Endenich und Dransdorf

Bonn. Bisher noch kein Geschenk zum Muttertag besorgt? Wir haben aufgelistet, wo Sie am 13. Mai auch noch kurzfristig einen schönen Blumenstrauß kaufen können.

Von general-anzeiger-bonn.de, 30.04.2018

Als Begründerin des Muttertages in seiner heutigen Form gilt die US-Amerikanerin Anna Marie Jarvis. Zu Ehren ihrer verstorbenen Mutter bemühte sich Jarvis Anfang des 20. Jahrhunderts darum, einen Feiertag für Mütter zu etablieren. 1914 wurde dieser international anerkannt.

Heutzutage überreichen Kinder am Muttertag häufig selbst gebastelte Geschenke, ältere haben vielleicht eine Schachtel Pralinen gekauft oder einen Ausflug für Mama organisiert. Wer dieses Jahr noch einen Strauß frischer Blumen überreichen will, der kann entweder selbst welche pflücken, oder beim Floristen vorbeischauen.

Wir haben aufgelistet, wo am 13. Mai noch frische Blumen zu bekommen sind:

1 Die Blüte

Klassische Sträuße oder modernes Blumendesign bietet die Blüte im Herzen der Stadt. Direkt hinter dem alten Rathaus findet man Schnittblumen, Zimmerpflanzen und eine Auswahl saisonaler Pflanzen. Außerdem bietet das Geschäft ein kleines Sortiment an Damenbekleidung sowie Schuhe an - falls es mehr als nur ein Blumenstrauß zu Muttertag sein soll.

Adresse: Rathausgasse 9, 53111 Bonn

Öffnungszeiten am Muttertag: 9 bis 14 Uhr

Kontakt: (0228) 92 62 980

2 Morgentau

Das Morgentau direkt hinter dem Hauptbahnhof vereint Blumenladen und Café. Wem es also neben Blumen zum Muttertag auch nach einem Kaffee oder süßen Backwaren steht, ist hier an der richtigen Adresse.

Adresse: Meckenheimer Allee 65, 53115 Bonn

Öffnungszeiten am Muttertag: 9 bis 11 Uhr

Kontakt: (0151) 267 29 967, blumencafe@morgentau-floristik.de