Umfrage unter GA-Lesern

01.02.2017 Bonn. Am Trajektkreisel an der B9 kommt es immer wieder zu Unfällen. Schuld daran soll die verwirrende Beschilderung sein. Wir wollen von Ihnen wissen, welche Stellen im Bonner Verkehr Sie besonders unübersichtlich oder gefährlich finden. Wo müsste dringend nachgebessert werden?

40 Unfälle am Trajektkreisel der B 9 in einem Jahr: Das ist den Verkehrsplanern der Stadt zu viel. Sie vermuten, dass es nicht am Kreisverkehr selbst liegt, da der sich bewährt habe. Die verwirrende Beschilderung soll Schuld sein. Die Bezirksvertretung Bonn hat sich in ihrer jüngsten Sitzung allerdings dagegen ausgesprochen, die provisorischen Hinweistafeln am Straßenrand durch Schilderbrücken über den Fahrbahnen zu ersetzen. Sie vertagte das Thema, damit die Verwaltung sich eine andere Lösung überlegen kann.

Verwirrende Straßenführungen, fehlende Markierungen oder missverständliche Beschilderungen: Die Ursachen für Unfälle oder brenzlige Situation können vielfältig sein. Auch an anderden Stellen in Bonn besteht sicherlich Optimierungsbedarf.

Wir suchen Ihre Favoriten im negativen Sinn. An welchen Stellen bestehen im Bonner Straßenverkehr akute Gefahren? Wo müsste die Stadt nachbessern? Nennen Sie Ihre Vorschläge - entweder per Kommentar hier unter dem Artikel oder an online@ga-bonn.de.