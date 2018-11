Arbeitswege in Bonn und der Region

Bonn/Region. Zahlreiche Menschen in Bonn und der Region pendeln für ihren Beruf jeden Tag in eine andere Stadt oder Gemeinde. Wir zeigen, wo die meisten von ihnen leben und arbeiten.

Mit dem Auto oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln: 4,74 Millionen der 9,08 Millionen Erwerbstätigen in Nordrhein-Westfalen pendelten im Jahr 2017 über die Grenzen ihres Wohnortes hinweg zur Arbeit. Das teilte das Statistische Landesamt am Mittwoch mit. Die mit Abstand meisten Menschen pendelten nach Köln (337.359) und Düsseldorf (307.437). In Bonn waren es 136.497 Berufstätige.

Gemessen an der Gesamtzahl der Erwerbstätigen lag die Bundesstadt im Vergleich der NRW-Großstädte jedoch weit vorne. Über die Hälfte der Erwerbstätigen in Bonn kommt nämlich aus anderen Städten und Gemeinden. Die Quote lag 2017 bei 56,1 Prozent. In Köln beispielsweise waren es lediglich 45,1 Prozent. Nur die Städte Neuss (60,9), Moers (59,9), Düsseldorf (58,1) und Recklinghausen (58,1) hatten diesbezüglich einen höheren Anteil als Bonn.

Niedrig ist die Quote der Bundesstadt hingegen bei der Zahl der Erwerbstätigen, die 2017 in andere Städte und Gemeinden pendelten. Das betraf lediglich 56.780 Menschen, was einem Anteil von 34,7 Prozent entspricht. In den Städten Münster (25,7), Köln (28,0), Bielefeld (28,6), Aachen (29,0), Düsseldorf (32,1) und Paderborn (34,2) waren die Quoten noch niedriger.

Die meisten Pendler in Bonn kamen aus Köln (15.759 Erwerbstätige), Sankt Augustin (7489), Königswinter (6648), Bornheim (6514) und Alfter (5810). Die Arbeitsstellen vieler Bonner Bürger lagen hingegen in Köln (14737), Sankt Augustin (2885), Troisdorf (2544), Bornheim (2471) und Siegburg (1929). Nicht wenige Erwerbstätige aus Bonn sind aber auch in Düsseldorf (1726) beschäftigt und legen damit häufig eine Entfernung von durchschnittlich 120 Kilometern für Hin- und Rückweg zurück.

Im Rhein-Sieg-Kreis gibt es bei den Pendlerströmen teils große Unterschiede. Die meisten Pendler wohnen gemessen an der Gesamtzahl der Erwerbstätigen in Alfter (83,8 Prozent). Dahinter folgen Swisttal, Ruppichteroth (beide 76,9), Lohmar (75,7) und Niederkassel (75,3). Auf der anderen Seite nehmen Siegburg (75,0), Sankt Augustin (72,7), Meckenheim (69,4) und Troisdorf (65,7) die meisten Pendler auf.

Die Angaben stammen aus der „Pendlerrechnung NRW 2017”, deren Ergebnisse die Statistiker in der Landesdatenbank unter der Adresse http://url.nrw/LDB-Pendler bereitgestellt haben. Hier können die Pendlerverflechtungen zwischen einzelnen Städten und Gemeinden abgerufen werden. Für jede Gemeinde sind dort auch weitere Daten zu Merkmalen der Pendler abrufbar.