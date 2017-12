GA-Leser empfehlen

Darf in keiner Wohnung an Heiligabend fehlen: Der Tannenbaum.

Bonn. Wo gibt es in Bonn und der Region die besten Weihnachtsbäume? Wo arbeiten die beliebtesten Verkäufer und welche persönlichen Geschichten stecken hinter dem jährlichen Tannenbaum-Kauf? GA-Leser berichten.

Traditionell liegen die Geschenke an Heiligabend unter einem hübsch geschmückten Weihnachtsbaum. In Deutschland werden diese oft Monate vorher reserviert und mit besonderer Sorgfalt ausgesucht. Doch welche Verkäufer überzeugen schon seit Jahren und wo lohnt sich ein spontaner Besuch?

GA-Leserin Claudia Engels kauft ihren Baum "schon immer" bei Heinz Werner in Ippendorf auf der Röttgener Straße 138. "Früher meine Eltern und jetzt wir. Tolle Bäume und sogar mit Lieferung möglich", schwärmt sie.

Adrian Brühl empfiehlt die KjG (katholische junge Gemeinde) auf dem Venusberg. Dort werden die Bäume verkauft, um weiterhin die Jugendarbeit zu finanzieren. Sein Urteil: "Super nette Jungs, tolle Bäume".

Der Familienbetrieb "Tannen Janßen" in Bonn Ückesdorf gefällt GA-Leser Markus Schfr: "Die haben definitiv die besten Weihnachtsbäume hier", schreibt er. "Aus eigenem Anbau und dazu noch super freundlich und hilfsbereit. Die Preise sind auch mega".

Und Laura Lennarz macht ein wenig Werbung für den guten Zweck. Sie kauft ihren Baum jedes Jahr bei ihrer Pfarrjugend der Gemeinde Christ König in Holzlar. "Die Hälfte kommt der Jugend zu Gute und die andere Hälfte geht nach Brasilien zu unserer Partnergemeinde." Dort gibt es "tolle Bäume in allen Größen frisch aus dem Schwarzwald".

Die ganze Familie kommt zum Weihnachtsbaumkauf nach Bonn

Die Bäume vom Vorplatz am Frankenbad haben es Uschi Kurenbach angetan: "Ich kaufe seit über 20 Jahren meinen Baum dort. Die Bäume kommen täglich frisch aus dem Sauerland, sind super dicht gewachsen und der nette junge Mann hat eine Engelsgeduld beim Einpacken und packt immer wieder neue Bäume aus. Mittlerweile kommt meine ganze Familie aus dem Siebengebirge und Bornheim nach Bonn zum Weihnachtsbaumkauf."

Viele Leser sind sich sicher, dass sie bereits den Stand mit den allerschönsten Tannen gefunden haben. So auch Hans-Jörg und Claudia Metze: "Die schönsten Tannenbäume hat Robert Schreiber in Niederbachem. Er betreibt es mit viel Liebe und Freundlichkeit". Schreibers Verkaufsstand ist in Wachtberg-Niederbachem im Heideweg 23 zu finden.

Premiere feiert dieses Jahr nach Angaben von Annie Dollendorf der Biergarten Schänzchen am Rhein: "Der Biergarten öffnet dieses Jahr an allen Adventswochenenden seine Türen, mit Glühwein und Suppe und dort gibt es auch Weihnachtsbäume!"

Wer auf Nachhaltigkeit legt, ist laut Andreas Rüther bei "NaLa e.V." genau richtig. "Die Bäume werden in der Eifel unter ökologischen Gesichtspunkten gefällt und in Bonn werden sie auf Wunsch mit dem Fahrradanhänger ausgeliefert. Die Einnahmen gehen an wohltätige Vereine. Nur vom 15.-17.12."

Bei Familie Bungarten ist der Weihnachtsbaumverkauf noch in Familienhand. Hier kauft Birgit Berger seit vielen Jahren ihren Baum. Die Bäume werden frisch geschlagen und sind aus eigenem Anbau. Der Hauptsitz ist im Priestersberg 14 in Buchholz zu finden. Es gibt aber auch eine weitere Verkaufsstelle In der Brückenwiese 11-13 in Königswinter-Oberpleis.

Um die Übersicht zu gewährleisten, haben wir Baum-Verkaufsstände in dieser Karte zusammengetragen:

Es handelt sich hierbei um eine Auflistung an Verkaufsständen für Weihnachtsbäume, die keinen Anspruch auf Vollständigkeit hat oder objektiven Kriterien gefolgt wäre. Fehlt Ihnen etwas in der Auflistung? Schicken sie uns eine E-Mail an online@ga-bonn.de.