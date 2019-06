Bürgerdialog

Bonn. Über die Zukunft des Wirtschaftsstandortes Bonn will Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier mit Bürgern diskutieren. Das Thema lautet Zukunft und Wohlstand.

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier kommt an diesem Freitag nach Bonn, um mit Bürgern über Zukunftsperspektiven des Wirtschaftsstandortes Bonn und des ganzen Landes zu diskutieren. Beginn ist um 16.30 Uhr im Haus der Bildung, Mülheimer Platz 1. Einlass ist ab 15.30 Uhr.

Deutschland erlebt seit Jahren einen Aufschwung. Die Wirtschaft wächst, die offenen Stellen nehmen zu und die Arbeitslosigkeit geht zurück. Es gibt viele Gewinner, aber auch Verlierer. Anliegen von Altmaier ist es, dass in Bonn und in der Region die positive Entwicklung weitergeht und hier Arbeitsplätze der Zukunft entstehen, anstatt in anderen Nationen.

Die Leitfragen des Bürgerdialogs „Zukunft und Wohlstand“: Was wünschen Sie sich für Ihre Zukunft? Welche Chancen, aber auch Risiken sehen Sie in der Digitalisierung für Bonn und für Deutschland? Was muss nach Ihrer Meinung ein Wirtschaftsminister angesichts dieser Herausforderungen tun?