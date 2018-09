Kommentar zur Feinstaubbelastung

Bonn. GA-Redakteur Rüdiger Franz ist der Meinung, dass Fahrverbote im Godesberger Straßentunnel und am Konrad-Adenauer-Platz undenkbar sind.

Viel hilft viel, so könnte man die jüngste Aktion der Deutschen Umwelthilfe spontan interpretieren. Schließlich wird vor dem anstehenden Verwaltungsgerichtsverfahren, in dem die Organisation die Bezirksregierung zur Verhängung von Fahrverboten für Bonn und Köln drängen will, noch ein wenig zusätzliche Öffentlichkeitsarbeit nicht schaden. Zumal eine flächendeckende Mitmachaktion unter dem Motto „Wo atmen krank macht“ einer gewissen Dramatik nicht entbehrt.

Auf den ersten Blick vergrößert die Organisation, die sich vehement gegen den hartnäckigen Vorwurf wehrt, ein Abmahnverein zu sein, das ohnehin bestehende Wirrwarr um die Schadstoffmessungen. Nicht einmal in Deutschland ist bei den Messungen, die auf Grundlage europäischen Rechts durch staatliche Stellen durchgeführt werden, die eine direkte Vergleichbarkeit gewährleistet: Erlaubt sind Messhöhen zwischen 1,50 und vier Metern.

Und der Grenzwert beträgt immer 40 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft – egal wie hoch gemessen wird. Weil jedes Bundesland dies anders umsetzt, sind abweichende Ergebnisse programmiert. Im griechischen Thessaloniki überdies hat man eine Messstation gar auf einem Hochhaus in luftigen 35 Metern platziert, in Athen in einer Seitenstraße, wie ARD-Recherchen ergaben. Derlei Meldungen sind nicht geeignet, das Vertrauen der Bürger in Schadstoffmessungen wirksam zu unterfüttern.

Das bedeutet gleichwohl nicht, dass man sich mit den Zahlen der Umwelthilfe nicht beschäftigen sollte. Besonders die gemessenen, extremen Werte am Godesberger Straßentunnel, jedoch auch am Konrad-Adenauer-Platz regen zu näherer Betrachtung an. Fahrverbote, wie sie sich die Deutsche Umwelthilfe wünscht, erscheinen an diesen beiden Stellen umso undenkbarer.