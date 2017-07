Umfrage zum Vorschlag der CDU

Bonn. Die CDU-Ratsfraktion hat den Vorschlag eingereicht, den ehemaligen Platz der Vereinten Nationen nach Altkanzler Helmut Kohl zu benennen. Was halten Sie davon? Stimmen Sie im Artikel ab.

Von Nathalie Dreschke, 05.07.2017

Am 16. Juni 2018 könnte es in Bonn eine neue Adresse geben - den Helmut-Kohl-Platz. Die CDU-Ratsfraktion hat für die Sitzung des Hauptausschusses am 21. September den Antrag eingebracht, einen Platz in Bonn nach dem verstorbenen Altkanzler zu benennen.

Demnach soll der ehemalige Platz der Vereinten Nationen an seinem ersten Todestag im Juni kommenden Jahres umbenannt werden. Der momentan namenlose Platz befindet sich am Verkehrsknoten A562 / B9 an der Haltestelle Olof-Palme-Allee. Ein Schild mit der Aufschrift „Deutscher Bundeskanzler und Ehrenbürger Europas“ soll zusätzlich auf dem Helmut-Kohl-Platz aufgestellt werden.

Als deutscher Bundeskanzler wirkte Helmut Kohl von von 1982 bis 1998 auch in Bonn. Mit einer Amtszeit von 16 Jahren war er so lange wie kein anderer im Amt des Bundeskanzlers. Kohl gilt als treibende Kraft für die EU und eine gemeinsame Währung. Die Wiedervereinigung Deutschlands gilt als sein größter Erfolg.