Wettbewerb im WDR

Bonn. Der WDR sucht den "Besten Chor im Westen". Mit dabei ist auch der Jazzchor der Universität Bonn, der nun im Finale des Wettbewerbs um den Titel singt.

Der Jazzchor der Universität Bonn hat es ins Finale des WDR-Wettbewerbs „Der beste Chor im Westen“ geschafft. Die Bonner setzten sich am Freitagabend beim Halbfinale gegen starke Konkurrenz durch, wie der WDR-Internetseite zu entnehmen ist. Damit treten sie am kommenden Freitag gegen vier weitere Finalisten an: die Young Voices aus Ahaus-Alstätte, den Jungen Chor Münster, Clara’s Voices aus Holzwickede, und Cantalino aus Wickede.

Die Sendung beginnt um 20.15 Uhr. Die Zuschauer können telefonisch über ihren Favoriten abstimmen. Den Siegern winkt ein Preisgeld von 10.000 Euro.