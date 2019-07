KidsClub im Europapark

Bonn/Rust. Der GA verlost zwei Plätze für das Fußballcamp des FC Bayern für Kinder. Im Europa-Park in Rust feilen die Nachwuchskicker an ihrer Balltechnik - und können sich zudem im Freizeitpark amüsieren.

Von general-anzeiger-bonn.de, 03.07.2019

Junge Bayern-Fans aufgepasst: Der GA verlost zwei Plätze für das KidsClub-Fußballcamp des FC Bayern München im Europa-Park in Rust bei Freiburg. Teilnehmen dürfen Kinder, die zur Teilnahmezeit zehn bis 13 Jahre alt sind.

Das Fußballcamp findet bereits von Montag bis Samstag, 22. bis 27. Juli, statt. Teilnehmer schicken bitte eine E-Mail an online@ga-bonn.de mit dem Betreff "FC Bayern KidsClub" unter Angabe einer E-Mail-Adresse sowie einer Telefonnummer eines Erziehungsberechtigten. Außerdem muss in der E-Mail der Name des Kindes sowie dessen Alter angegeben werden.

Die zwei Gewinner werden direkt vom Europa-Park benachrichtigt und erhalten so auch alle weiteren Informationen. Eintritt und Aufenthalt werden vom Veranstalter übernommen. Die Anreise zum Europapark in Rust erfolgt auf eigene Kosten und Organisation.

Beim FC Bayern KidsClub Fußballcamp trainieren insgesamt 150 Nachwuchskicker und feilen an ihrer Balltechnik. Nebenbei dürfen sie sich auch im Freizeitpark amüsieren. Die Kinder verbringen fünf Tage im Europa-Park, übernachten in Blockhütten und trainieren täglich unter Anleitung ausgebildeter Trainer des FC Bayern. Verpflegung, Betreuung und Fußballkleidung werden ebenfalls bereitgestellt.

Einsendeschluss für das Gewinnspiel ist Montag, 8. Juli, 12 Uhr. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.