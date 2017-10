Bepflanzung in Dransdorf

Auf dieser Wiese am Rande des Meßdorfer Felds will die Stadt zehn regionaltypische Apfelbäume pflanzen.

Dransdorf. Weil in diesem Zuge auch ein neuer Fuß- und Radweg von der Siemensstraße ins Meßdorfer Feld hinein gebaut wurde, muss dieser Eingriff in die Natur durch die Schaffung von neuem Grün ausgeglichen werden – auf sogenannten SPE-Flächen. Das soll dort erfolgen, wo es schon lange grün ist, nämlich im Meßdorfer Feld. Und das verursacht Gesamtkosten von 22.000 Euro.

Während im Ortskern von Dransdorf die beiden neuen Wohnhäuser wachsen, die die Vebowag-Gesellschaft an der Stelle der ehemaligen Mühle an der Siemensstraße eng an eng errichten lässt, kümmert sich die Stadt Bonn um die sogenannten Ausgleichsmaßnahmen für dieses Bauprojekt.

Der Reihe nach: Um die Versiegelung durch den neuen Weg zu kompensieren, werde eine etwa 1000 Quadratmeter große Fläche nördlich der Wegeverzweigung hinter der Bebauung in Dransdorf ökologisch aufgewertet und als Obstwiese angelegt, teilte die Stadt mit. Zusätzlich soll auf etwa 100 Quadratmetern das angrenzende Brombeergebüsch gerodet werden, um den dort vorhandenen alten Birnbaum freizustellen. Das soll im Februar 2018 passieren.

Die Fläche liegt am Rand des Landschaftsschutzgebietes Meßdorfer Feld und wurde bis zum Frühjahr 2017 als Fettwiese genutzt. Darunter versteht man eine nährstoffreiche Wiese infolge von Düngung und seltener Bewässerung. Auf ihr will die Stadt zehn regionaltypische Apfelbäume pflanzen, in einem Pflanzraster von zehn Metern. Die Wiese wird mit heimischen Kräutern und Gräsern eingesät.

Bauprojekt soll im Frühjahr 2018 bezugsfertig sein

Eine Tafel soll über die Maßnahme informieren. Die Fläche ist aber noch bis zum Ende dieses Jahres verpachtet. Die Pflanzung, die im ersten Halbjahr 2018 stattfinden soll, entspricht dem Ziel des Integrierten Freiraumsystems, am Meßdorfer Feld einen „qualitätsvollen Siedlungsrand“ auszubilden. Im Maßnahmenkonzept des landschaftspflegerischen Fachbeitrags waren die Anlage von Streuobstwiesen sowie der Freischnitt von Einzelgehölzen im Brombeergebüsch vorgeschlagen.

Das öffentlich geförderte Bauprojekt an der Siemensstraße, in dessen Zuge besagter Weg entstand, soll im Frühjahr 2018 bezugsfertig sein. Es entstehen 46 öffentlich geförderte Wohnungen mit rund 2780 Quadratmetern Wohnfläche in zwei dreigeschossigen Gebäuden mit ausgebautem Dach. Die Zwei- bis Vier-Zimmer-Wohnungen mit Größen von 33 bis 96 Quadratmetern bekommen Balkone oder Terrassen, haben eine Tiefgarage und Aufzüge sowie barrierefreien Zugang zu allen Wohnungen. Für die Anmietung einer Wohnung sind ein gültiger Wohnberechtigungsschein sowie eine Vormerkung bei der städtischen Wohnungsvermittlung erforderlich.