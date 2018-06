Seit 1848 gibt es Lederwaren Schugt in Bonn.

Bonn. Mit Lederwaren Schugt am Neutor schließt ein weiteres alteingesessenes Geschäft in der Bonner Innenstadt. Inhaber Michael Schugt findet keinen Nachfolger.

Seit 1848 hat die Familie Schugt Taschen, Koffer und Accessoires verkauft. Jetzt gibt Michael Schugt den traditionsreichen Laden zum Ende des Monats auf. „Ich habe ein Alter erreicht, bei dem man nicht mehr sechs Tage die Woche im Geschäft stehen und sonntags die Buchhaltung erledigen will“, erklärt er, ohne sein Alter verraten zu wollen. Gern hätte er das Geschäft an einen Nachfolger übergeben, „aber ich habe leider niemanden gefunden“. Das Geschäft seines Bruders Gerd Schugt in Bad Godesberg am Theaterplatz sei von seinen Plänen nicht tangiert. „Das bleibt geöffnet.