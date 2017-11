Sieben Objekte am Bottlerplatz

In der Nacht zu Samstag entdeckt: Bunte Steine am Bottlerplatz in Bonn.

Bonn. Ein grüner Stein vor dem Alten Rathaus sorgte im Netz für Spekulationen. Die Stadt ließ ihn entfernen. Doch nun sind wieder bunte Steine aufgetaucht.

Ist das Kunst? Oder doch eher "Kryptonit"? Ein Klimagipfelchen? So lauteten die Spekulationen in der Facebook-Gruppe "Du kommst aus Bonn wenn..." zu einem mysteriösen grünen Stein, der Anfang der Woche vor dem Alten Rathaus in Bonn aufgetaucht war. Weil die Stadt Bonn das Objekt, und einen weiteren, pinken Stein am Remigiusplatz, nicht einordnen konnte und befürchtete, Passanten könnten darüber stolpern, ließ sie die Objekte entfernen.

Doch die Stadt hat es offenbar mit einer künstlerischen Hydra zu tun: Kaum ist der eine Kopf abgeschlagen, sind die einen Steine weggeräumt, tauchen an andere Stelle neue Exemplare auf. Am Bottlerplatz wurden vergangene Nacht sieben bunte Steine gesichtet, brav aufgereiht, in verschiedenen Farben von Grün bis Gelb, wieder fein säuberlich mit Absperr-Klebeband umsäumt. Man darf gespannt sein, wie lange die ungewöhnliche Ausstellung dort zu besichtigen ist und was passiert, wenn auch diese Steine weggeräumt werden.