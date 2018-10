Warnung vor Telefonbetrügern

Bonn. Erneut warnt die Bonner Polizei vor Telefon- und Trickbetrügern: Diese Woche gingen bei den Beamten wieder zahlreiche Meldungen von Angerufenen ein, die über Betrugsversuche von vermeintlichen Polizeibeamten am Telefon klagten.

Von general-anzeiger-bonn.de, 18.10.2018

Mit diesem Trick sind die Täter seit geraumer Zeit bundesweit aktiv. Sie täuschen vor, Polizeibeamte einer örtlichen Polizeidienststelle, Kriminalbeamte des Landeskriminalamtes, des Bundeskriminalamtes oder auch einer Ermittlungsgruppe der Kriminalpolizei zu sein. Die perfide Vorgehensweise wird durch einen technischen Trick unterstützt: Im Display des Telefons der Angerufenen wird die örtliche Vorwahlnummer zusammen mit der 110 eingeblendet oder einer örtlichen Polizeidienststelle.

Diese Telefon-Trickbetrüger behaupten zum Beispiel, es habe zuletzt vermehrt Einbrüche in der Umgebung gegeben oder dass man bei festgenommenen Dieben einen Zettel mit der Adresse des Angerufenen gefunden habe. Daher müsse man die Bargeld- oder Schmuckbestände überprüfen.

Es gibt aber auch andere Szenarien, die ebenfalls nur ein Ziel haben: Die Betrüger versuchen ihre Opfer auszuspionieren, um an ihr Hab und Gut zu kommen. Danach folgt das Angebot, den Schmuck oder das Bargeld von einem Kriminalbeamten abholen zu lassen. Dieser werde es an einen sicheren Ort bei der Polizei bringen. Durch diese Vorgehensweise, haben Betrüger schon hohe Summen erbeutet.

Jüngste Fälle in Wachtberg und Ippendorf

Auch auf Grund der umfangreichen Medienberichterstattung in den vergangenen Monaten wissen viele Menschen um diese kriminelle Masche der Betrüger und geben den Anrufern keine Chance. So auch am Mittwoch in Wachtberg und Ippendorf. Die dort Angerufenen ließen sich von den Anrufern nicht täuschen. Sie beendeten frühzeitig die Telefonate und informierten anschließend die Polizei.

Die gibt weitere Verhaltenshinweise zum Schutz vor den Betrügern: