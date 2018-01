Analyse zu WCCB-Skandal

Bonn. Man-Ki Kims Strafrichter sagte: Die Stadt wollte eine Debatte um die „Nebenabrede“ vermeiden. Die Urteilsbegründung von 2013 beschreibt die Mitverantwortung der damaligen Verwaltungsspitze für das Desaster im Bundesviertel.

2013 verurteilte das Landgericht Bonn den Südkoreaner Man-Ki Kim wegen Betrugs zu sechs Jahren und sechs Monaten Haft. Wer die Urteilsbegründung liest, findet Widersprüche zur Stellungnahme der Kanzlei Redeker, Sellner, Dahs in einer Frage, die nun wieder spannend wird: Wie viel Mitverantwortung trug die Stadtverwaltung am WCCB-Desaster?

Die Richter werteten damals strafmildernd für Kim, „dass die Projektverantwortlichen der Stadt Bonn für die Ratsmitglieder wichtige Informationen zurückhielten“. So gut wie kein Ratspolitiker ahnte in der Sitzung am 14. Dezember 2005, dass die Sparkasse Köln-Bonn den Kredit über 74 Millionen Euro für Kims SMI Hyundai im ersten Anlauf abgelehnt hatte. Der Vorstand hatte am 25. Oktober entschieden, dass die Risiken zu hoch, die Sicherheiten nicht ausreichend seien.

„Damit war die Bewilligung einer Finanzierung auf der Basis der Verhandlungsstands Ende Oktober 2005 gescheitert“, heißt es im Urteil. Die Sparkasse teilte der Stadt mit, dass sie den Kredit nur bei einer Bürgschaft durch die Kommune gewähren werde. Nachdem die Stadtspitze Zustimmung signalisiert hatte, segnete der Sparkassen-Vorstand die Finanzierungszusage am 2. November 2005 ab.

Welche Rolle Bärbel Dieckmann bei den Absprachen mit der Sparkasse spielte, ist bisher nicht aktenkundig. „Es gab ein Gespräch zwischen dem WCCB-Projektleiter, OB Bärbel Dieckmann und Sparkassenchef Gustav Adolf Schröder“, stellte der Vorsitzende Richter im Kim-Strafprozess fest. „Weitere Erkenntnisse hat das Gericht nicht.“ Dieckmann selbst sagte dagegen kürzlich als Zeugin vor der Zivilkammer aus, sie sei bei solchen Verhandlungen nicht dabei gewesen. Und bekräftigte auf Nachfrage des Gerichts: „Ich bleibe bei meiner Aussage, dass ich an diesem Gespräch nicht teilgenommen habe.“ Hübner bestätigt das.

Die Details des Darlehens und der Bürgschaft können Dieckmann allerdings nicht entgangen sein: An der Sitzung des Kreditausschusses der Sparkasse, der ebenfalls zustimmen musste, nahm sie definitiv teil. Der Deal war: Falls Kims Firma pleite gehen sollte, hatte die Stadt zehn Jahre die Zinsen zu tragen und danach selbst mit der Tilgung des Kredits zu beginnen.

Allerdings konnten die Ratsmitglieder das in den Beschlussvorlagen, die ihnen die Verwaltung präsentierte, kaum erkennen. Am 28. November bemängelte der Leiter des Rechtsamtes bei der internen Abstimmung der Formulierungen zur „Nebenabrede“: In dem Text werde auf die Risiken der Stadt „in rechtlicher, aber vor allem auch in wirtschaftlicher Hinsicht nicht ausreichend hingewiesen“. An der folgenden Besprechung am selben Tag nahm er nicht teil.

Dort verständigten sich laut Urteilsbegründung die Projektbeauftragten Hübner und Zwiebler, Kämmerer Sander und zwei weitere Führungskräfte auf eine Endfassung, in der die Kreditsumme von 74 Millionen nirgends auftauchte – und auch das Wörtchen „Bürgschaft“ nicht. Die Vorlagen sollten „allein die Zinszahlungsverpflichtung, nicht aber die Darlehensübernahme insgesamt angeben“, schrieb die Strafkammer. Und weiter: „Insgesamt setzten sich Hübner und Zwiebler mit ihren Positionen durch, weil sie jedwede Kritik und Zeitverzögerung . . . insbesondere eine vertiefte Diskussion der Nebenabrede durch die Ratsmitglieder vermeiden wollten.“ Und genau so kam es denn auch.

Dabei hätten in der Stadtverwaltung schon sieben Wochen vor dem Ratsbeschluss die Alarmglocken schrillen müssen. Am 24. Oktober warnte ein nicht zum Zug gekommener Investor den WCCB-Projektleiter Arno Hübner schriftlich vor Kims angeblich so potenter und erfahrenen Firma: Sie sei keineswegs dem leistungsfähigen Hyundai-Konzern zuzurechnen, bisher nicht in Erscheinung getreten und habe auch keineswegs die bauliche Kompetenz für das Großprojekt.Doch dieser – völlig korrekte – Hinweis bremste die Verantwortlichen in der Stadt ebenso wenig wie Kims merkwürdige Firmenunterlagen: Die erst am 15. Dezember 2004 gegründete SMI Hyundai sollte im selben Jahr, also binnen zwei Wochen, angeblich 78 Millionen Euro Umsatz und 5,6 Millionen Gewinn erzielt haben. Das wäre, wenn es denn gestimmt hätte, weltrekordverdächtig gewesen. Hübner behauptet auf GA-Nachfrage, er könne sich an den Brief nicht erinnern.