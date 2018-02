Historische Plakette

Bonn. Auf den Messingplatten vor dem Frankenbad sind fünf bayrische Fürsten verewigt. Bayern und keine Franken? Warum dies so ist, erklären wir in unserer neuen Serie "Gute Frage".

Als GA-Leserin Heike Kupfer sich die vier Messingplatten, die rundherum um das Wasserspiel auf dem Platz vor dem Frankenbades in den Boden eingelassen sind, genauer anschaute, musste sie staunen. Dort sind nicht fünf fränkische - wie man zunächst vermuten möchte -, sondern fünf bayerische Fürsten verewigt. Ihre Namen: Ernst, Ferdinand, Max Heinrich, Josef Clemens und Clemens August von Bayern.

Was sie alle eint und was auch auf der Plakette mit kurzen Worten vermerkt ist: Sie waren Erzbischöfe von Köln und damit auch Kurfürsten. Bonn bauten sie von 1583 bis 1761 zur Residenzstadt Kurkölns aus.

Doch die Plakette hat nicht nur einen historischen Hintergrund, sie ist streng genommen Werbung. Wenn auch eine sehr versteckte. "Einer der Geldgeber für den Bau des Frankenbads nebst Platz war die Kurfürstenbrauerei in der Bornheimer Straße", weiß Peter Esch, Leiter des Bonner Tiefbauamts. Deshalb suchte sich die Geschäftsführung die "kurfürstlichen" Plaketten aus. Die Brauerei ist mittlerweile Geschichte. Einstmals Platzhirsch in den bönnschen Kneipen, wurde 2011 nur noch in 31 Wirtschaften in Bonn und Umgebung Kurfürsten-Kölsch ausgeschenkt. Zu wenig, um rentabel zu sein. Die 321 Jahre alte kurfürstliche Brautradition endete.

Das Siechtum der Biermarke Kurfürsten setzte schon 1988 ein: Das Unternehmen nahm sein Altbier vom Markt, zwei Jahre später das Kurfürsten-Pils. Schon seit 1950 wurde Kurfürsten von der Dortmunder Union Brauerei gesteuert. 1990 zählte Kurfürsten Bräu zur Brau und Brunnen AG in Dortmund - und die schickte als Rettungsversuch zwei Biermanager aus Westfalen ins Rheinland. Trotz Strategiewechsel, neuer Flaschen und Bierkästen scheiterten sie zwei Jahre später. Die Produktion wurde nach Köln verlagert, der Vertrieb blieb bis Ende der 1990er-Jahre in Bonn. Kurfürsten-Kölsch blieb als Marke erhalten.