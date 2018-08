Sternbilder Quiz

Bonn/Region. Am Wochenende wird es am Nachthimmel viele Sternschnuppen zu sehen geben. Wer das verfolgt, kann natürlich auch sein Wissen über den restlichen Nachthimmel testen. Zur Vorbereitung gibt es hier ein kleines Quiz zu einigen Sternbildern.

Von Stephan Werschkull, 10.08.2018

Wer an diesem Wochenende nachts gen Himmel schaut, hat einiges zu entdecken. Bis zu 100 Sternschnuppen in der Stunde sollen Sonntagnacht zu sehen sein. Aber es gibt natürlich noch viel mehr am Himmel. Da aktuell Neumond ist, es also wenig Mondlicht gibt, kann man besonders viele Dinge erkennen.

Schon im Voraus können Sie hier in einem Quiz testen, wie vertraut Sie mit den Sternbildern sind. Ob Löwe oder Luchs, die Himmelsbilder sind oft nicht leicht auseinander zu halten.

Im Quiz sind 15 Konstellationen dargestellt und Sie können aus vier Antwortmöglichkeiten wählen. Bei guter Sicht kann man dann in den kommenden Nächten die Bilder real am Himmel erkennen und einige Sternschnuppen sehen. Die dann auftretenden Perseiden haben ihren Namen übrigens von dem Sternbild Perseus, da es so aussieht, als würden sie dort entspringen.