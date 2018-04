Politik berät über Baupläne

Die Luftaufnahme zeigt links das Hotel Bristol, daneben das "Schlösschen" und die Bauten aus den1970er und1980er Jahren an der Poppelsdorfer Allee. Rechts daneben liegt das denkmalgeschützte Herold-Gebäude von 1949, das sich um die Ecke weiter am Bonner Talweg erstreckt.

BONN. Die Verwaltung legt der Politik eine umfangreiche Planung für das Zurich-Areal in der Südstadt vor. Am Dienstag debattiert der Umweltausschuss über die Pläne.

Der Bebauungsplan für das Zurich-Areal zwischen Poppelsdorfer Allee, Bonner Talweg, Heinrich-von-Kleist-Straße und Prinz-Albert-Straße steht vor der Auslegung. Die Planung sieht auf dem 24.000 Quadratmeter großen Grundstück in bester Südstadtlage im ersten Bauabschnitt zunächst den Bau von rund 190 Wohnungen plus 40 Wohneinheiten in den Bestandsbauten vor, 20 Prozent sind als geförderter Wohnraum geplant. Da es um einen Altbestand geht, greift die vom Rat beschlossene 30-Prozent-Klausel nicht.

Das geht aus einer Beschlussvorlage der Verwaltung hervor, die am Dienstag auf der Tagesordnung des Umweltausschusses steht (18 Uhr im Ratssaal). Die Zurich-Versicherung hat das Grundstück an das Kölner Immobilienunternehmen Corpus Sireo 2016 verkauft. Die Versicherungsmitarbeiter sollen Ende nächsten Jahres in einen Neubau in Köln-Deutz mit Kollegen aus anderen Standorten zusammenziehen.

Am Bonner Talweg ist eine Mischnutzung aus Wohnen, Gewerbe und Handel geplant. Das Areal ist nicht ganz einfach zu beplanen, weil es teilweise unter Denkmalschutz steht. Das betrifft das Gebäude des ehemaligen Deutschen Herolds am Bonner Talweg, auch der Kreuzungsbereich Talweg/Heinrich-von-Kleist-Straße bleibt mit seiner gründerzeitlichen Gebäudestruktur erhalten.

Ebenso die „Schlösschen“ genannte Villa an der Allee. Dagegen würde das Büro-Ensemble aus den 70er Jahren an der Poppelsdorfer Allee abgerissen und im Innenhof sollen Neubauten entstehen. Die Stadt geht davon aus, dass die Bauarbeiten etwa vier Jahre dauern werden. Der zweigruppige Kindergarten Südstadt-Pänz in der Kleist-Straße soll von derzeit zwei- auf eine viergruppige Kita erweitert werden, möglichst an gleicher Stelle. Allerdings muss die Elterninitiative sich während der Bauphase aufgrund der lauten Bauarbeiten zwischendurch eine neue Bleibe suchen. Zum Plangebiet gehört auch das achtgeschossige Hotel Bristol an der Prinz-Albert-Straße.

Die Betreiber haben noch einen laufenden Mietvertrag. Offenbar ist geplant, auf lange Sicht das Hotel durch einen Wohnkomplex mit Handel und Gewerbe im Erdgeschoss zu ersetzen. In einem solchen zweiten Bauabschnitt könnten 110 Wohnungen entstehen. Der städtebauliche Vertrag zwischen Stadt und Corpus Sireo soll auf dem neuen Bebauungsplan fußen. Knapp 500 Stellplätze stehen in einer zweigeschossigen Tiefgarage an der Poppelsdorfer Allee zur Verfügung.