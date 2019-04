Diskussion in Bonn

Bonn. Wie unabhängig sind Wissenschaftler heute? Beeinflussen Investoren wissenschaftliche Forschungen? Um diese Fragen dreht sich die Diskussionsveranstaltung „Gekauft, beeinflusst, intransparent – oder wie frei ist die Wissenschaft?“ am 16. Mai im Café Fritz.

Von general-anzeiger-bonn.de, 19.04.2019

Die Freiheit von Forschung und Lehre ist ein Grundrecht in Deutschland. Doch wie unabhängig sind Wissenschaftler heute? Wenn Unternehmen in Hochschulforschung investieren und Institutionen ihre Fördergelder an Bedingungen knüpfen, beeinflussten sie dann die Forschung? Der Deutsche Akademische Austauschdienst (DAAD) ist Partner der interaktiven kostenlosen Veranstaltung „Gekauft, beeinflusst, intransparent – oder wie frei ist die Wissenschaft?“ am 16. Mai im Café Fritz.

Wissenschaftsjournalist und Moderator Jan-Martin Wiarda bringt Publikum, Expertinnen und Experten ins Gespräch. Auf den direkten Austausch mit Ihnen freuen sich Dr. Dorothea Rüland, Generalsekretärin des DAAD, Philosophieprofessor Dieter Sturma, Universität Bonn und Tanja Gabriele Baudson, Initiatorin des March for Science Germany.

Diskutieren Sie mit und sagen Sie Ihre Meinung!

Lebendiges Grundgesetz: Gekauft, beeinflusst, intransparent – oder wie frei ist die Wissenschaft?

16. Mai 2019, 19 Uhr, Café Fritz, Uni Hauptgebäude, An der Schlosskirche 4

Hier geht's zum Programm und Anmeldung für die Bonner Tage der Demokratie .